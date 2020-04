Die Aktienmärkte zeigten gestern angesichts der Konfrontation mit der ökonomischen Realität der Coronakrise (US-Einzelhandelsumsätze, New Empire State Index, Industrieproduktion) einen Rücksetzer - heute folgen mit den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenilfe sowie dem deutschen ifo Index wohl erneut katastrophale Daten. Liegen die Aktienmärkte richtig, dass wir in vielen Ländern schon den Corona-Peak gesehen haben, den Donald Trump auch schon für die USA ausgerufen hat? Und was passiert, wenn es eine zweite Welle des Coronavirus (im Herbst?) geben wird, die jede von den Aktienmärkten erträumte V-Erholung der Wirtschaft zunichte machen würde? Die Wall Street und die Aktienmärkte sind keine wirklich aussagekräftigen Indikatoren, was in der Zukunft passieren wird, weil sie derzeit nur das best case-Szenario einpreisen..

