Euro-Bund Future grenzt Tiefs ein

Der Euro-Bund Future (BuFu) befindet sich ohne Frage in einem langfristigen Aufwärtstrend, dieser wurde nur partiell durch einige Konsolidierungen unterbrochen, wie sie zuletzt 2016/2017 zu sehen war. Eine ähnliche Situation hat sich Mitte letzten Jahres eingestellt, das Barometer läuft zwischen 167,75 und grob 176,00 Euro grob seitwärts. Die letzte Monatskerze mit den langen Schatten auf der Ober- und Unterseite spiegelt dabei aber nur die Volatilität des März-Crash wider und hat nur wenig Aussagekraft. Entscheidender ist das aktuelle Kursbild der Monatskerze mit dem langen Schatten auf der Unterseite. Unter das Niveau von 170,00 Euro ging es dabei nicht, aktuell versuchen Bullen den BuFu im oberen Bereich zu stabilisieren. Genau dieses Bild liefert aber eine gute Ausgangslage und gleichzeitiges Sprungbrett für einen erneuten Anstiegsversuch zurück an 176,00 Euro. Ohnehin bleibt auf mittelfristiger Basis das Seitwärtspotenzial aufgrund des sich nähernden Aufwärtstrendkanals beschränkt, sodass noch in diesem Jahr frische Höchststände erzielt werden könnten.

Zunächst neutral unterwegs

Solange das Barometer zwischen 167,75 und 176,00 Euro notiert, ist die Ausgangslage als neutral zu bewerten. Ein möglicher Hinweis für einen Gipfelsturm liefert hingegen ein Wochenschlusskurs oberhalb von 173,00 Euro. Aber erst oberhalb von 176,00 Euro legt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der aktuellen Jahreshochs bei 179,31 Euro merklich zu und eröffnet Investitionsmöglichkeiten auf der Long-Seite. Hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC8PEG zurückgegriffen werden. Ein Bruch der markant Unterstützungszone zwischen 165,00 und 167,75 Euro würde allerdings auf mittel- bis langfristiger Basis zu größeren Verlusten führen, in diesem Fall müssten Abgaben auf grob 155,00 Euro einkalkuliert werden. Damit würde allerdings gleichzeitig der langfristige Trend einen Bruch erleiden.