Varta sieht sein Geschäft durch die Corona-Pandemie kaum beeinträchtigt. Die Lieferketten konnten aufrecht erhalten werden und die Geschäftsführung rechnet für das Jahr 2020 weiter mit hoher Nachfrage nach den Lithium-Ionen-Batterien. Als Reaktion werden die Produktionskapazitäten massiv ausgebaut, um das dynamische Wachstum fortzusetzen. Das Unternehmen bearbeitet den Markt für Mini-Akkus, die Hörgeräten und Bluetooth-Kopfhörern Energie liefern. Die kabellosen Kopfhörer generieren das meiste Wachstum. Varta will den Umsatz 2020 um mehr als das Doppelte auf 780 bis 800 Millionen Euro steigern. Können die hohen Wachstumsraten aufrecht erhalten werden, relativiert sich auch das 2020er KGV von rund 32. Weiters haben die Marktteilnehmer seit Anfang Januar 2020 schon beträchtlich Luft aus der Bewertung entweichen lassen und den Kurs um 40% nach unten korrigiert.

.

Zum Chart

.

Mit dem 2020er KGV von 32 wird allerdings noch immer einiges an erwartetem Wachstum von den Marktteilnehmern bereits vorweggenommen. Weiters ist es fraglich, ob Varta 2020 komplett ungeschoren davon kommt und im Lichte der Konsumflaute in den USA die eigenen Prognosen halten kann. Dies und die Tatsache, dass Hedgefonds die Aktie leerverkauft haben, sind die Ingredienzien für eine entsprechend volatile Entwicklung des Aktienkurses in den nächsten Wochen. Mittlerweile ist die Leerverkaufsquote auf 6,31 % angestiegen, was einem zusätzlichen Rückkaufvolumen von 2,55 Millionen Aktien entspricht. Entwickelt sich der breite Markt nach oben, ist sogar ein Short-Squeeze denkbar.

Bei 75,05 Euro hat sich ein Widerstand herausgebildet, der seit Anfang März dreimal getestet wurde. Am gestrigen Handelstag drehte der Wert an diesem Widerstand ins Minus und verlor in Folge knappe 9 %. Eine Unterstützung findet sich bei 57,13 Euro und bei 51,08 Euro, wobei ein erneuter Test des partiellen Tiefs bei 51,08 Euro eher als unwahrscheinlich erscheint. Potentielle Rückgänge am heutigen Handelstag sollten zum Eingehen von Long-Positionen genutzt werden