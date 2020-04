RevealCOVID19 ist die neue eingetragene Handelsmarke von MedMira. Das Unternehmen hat bereits erfolgreiche Tests für HIV und Hepatitis C auf dem Markt. Aufgrund der weltweiten COVID19 Pandemie ergeben sich für MedMira riesige Chancen in einem gerade entstehenden Weltmarkt.

MedMiras Schnelltests werden weltweit verkauft. Die eingetragenen Marken sind: Reveal®, Multiplo® und Miriad®. Basierend auf dem patentierten Verfahren für die "Rapid Vertical Flow Technology™" ist MedMira’s HIV Schnelltest weltweit der Einzige, der Zulassungen in Kanada, den USA, China und der EU erhalten hat. Das Unternehmen aus Halifax wurde 1993 gegründet und war bisher nur einem sehr kleinen Kreis bekannt, da man noch nie das Unternehmen selber vermarktet hat. Dies dürfte sich nun mittels des neuen erfolgreichen und sehr zuverlässigen COVID19 Schnelltests ändern. Es soll bereits massiv Interesse seitens etlicher europäischer Länder und Kanada geben.

Ein solch zuverlässiger Schnelltest könnte direkt am Zoll, in Krankenhäusern, großen Fabriken, an Flughäfen aber auch direkt in Arztpraxen etc. eingesetzt werden, um ein sofortiges und belastares Ergebniss zu bekommen. Der Test kann aus frischem Blult, Serum oder auch Plasma ein sofortiges Ergebnis erstellen. Man braucht keine Extraausrüstung! Da der Test wohl auch nicht sehr teuer sein wird, (ich denke so um 35$ pro Test) würde das auch die Krankenkassen massiv auf der Kostenseite entlasten! Bei uns in der Schweiz liegen die Kosten bisher bei ca. 200 CHF pro Test! Unsere Wirtschaft muss wieder angefahren werden, da wir sonst von den Kollateralschäden ein mächtiges Problem bekommen werden. Tests wie der von MedMira könnten das Reisen erleichtern bzw. könnten wir viel mehr Menschen testen, um zu wissen wo wir stehen. Wir können uns weltweit keine weiteren 4 oder 8 Wochen Stillstand mehr leisten, denn dann gehen wir in deutlich dunklere Zeiten als 2008/09 oder 1929. Schon jetzt ist absehbar dass wir im Mittelstand viele Unternehmen verlieren werden, die aber das Rückgrat unserer Gesellschaft, die meisten Arbeitsplätze und auch Steuereinnahmen bisher gestellt haben. Der MedMira Test könnte auch in Lizenz hier in der Schweiz von Novartis oder Roche oder in Deutschland von Bayer, BASF oder Merck hergestellt werden! GlaxoSmithKline oder Sanofi wären auch Kandidaten dafür. Dann hätten wir Tests und gleich Arbeitsplätze gewonnen. Das Unternehmen hat zwar 658 Mio. Aktien ausstehend und auch die Bilanz gehört etwas aufgeräumt und die Aktie ist hochspekulativ. Jedoch sollte man sich auch mit krassen Ideen beschäftigen in diesen Zeit wo nichts mehr normal ist. Mit dem richtigen Vertriebsteam könnten sich hier ungeahnte Chancen auftun. MedMira ist in Kanada unter dem Symbol MIR notiert und auch in Frankfurt mit der WKN 932414. Die Aktie wurde gestern vom Handel auf Wunsch des Unternehmens ausgesetzt. Mal sehen wie es heute losgeht! Nochmal: Dies ist sehr spekulativ und solch kleine Unternehmen mit 20 Mio. $ Marktkapitalisierung bergen große Risiken - aber dadurch eben auch Chancen. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Viel Glück!

Webseite des Unternehmens: http://medmira.com/

Achtung: Interessenkonflikt - Ich besitze MedMira Aktien!

