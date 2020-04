Seit rund acht Wochen befinden sich die Aktienmärkte nun schon im Ausnahmezustand. Acht Wochen, in denen die Aktienindizes historische Verluste hinnehmen mussten.

Die alte Börsenweisheit „Krisen aussitzen“ hilft in der aktuellen Situation allerdings nicht, es ist durchaus möglich, dass der Aktienmarkt noch mehrere Monate oder sogar das komplette Jahr im Krisenmodus bleibt.

Gold wieder als "sicherer Hafen" gefragt

Der Preis für das Edelmetall war mit den abstürzenden Börsen im März zunächst ebenfalls unter Druck geraten. Aber in Krisenzeiten gilt das Edelmetall immer noch als sicherer Hafen, diese Prämisse zeigt jetzt wieder ihre Gültigkeit.

Am Londoner Bullion Markt, wurde die Feinunze Gold zuletzt mit 1.719,81 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vortag zuletzt 1.713,00 Dollar gekostet hatte. In der Spitze war das Edelmetall bis auf 1.727,46 Dollar gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit 2012 erreicht.

In Euro gerechnet stieg der Goldpreis bis auf 1.580,09 Euro und stand damit zwischenzeitlich so hoch wie noch nie.

Für Sie als Anleger gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um von dem neuen Aufwärtstrend des wertvollen Rohstoffs zu profitieren:

Physisch in Form von Goldmünzen oder Goldbarren oder Sie legen Sie sich besonders starke Goldaktien ins Depot, wie die Aktien des kanadischen Goldproduzenten RNC Minerals (CA7803571099 – WKN A1H46U – TSX: RNX.TO)

Unternehmenspräsentation RNC Minerals im Video

Wie Sie in der Unternehmenspräsentation erfahren haben wird in den beiden australischen Goldminen Beta Hunt und Higginsville Gold Operations in Westaustralien bereits produziert.

Und nicht wenig, wie uns die Ende März veröffentlichten Zahlen verraten: