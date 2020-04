Luftfahrt und Touristik in der Corona-Krise | Union Investment Analyse

Aktuell fallen bis zu 95 Prozent der alle Flüge aus. Urlauber bekommen das im Voraus überwiesene Geld von den Fluggesellschaften aber wohl kaum zurückerstattet. Stattdessen werden eher Gutscheine für Flüge zu einem späteren Zeitpunkt ausgegeben. Die meisten Airlines sind gar nicht in der Lage, Vorauszahlungen in großem Stil zurückzuzahlen, denn ihre verfügbare Liquidität schrumpft rasch. So verlieren die sieben größten europäischen Airlines schätzungsweise 900 Millionen Euro an Barmitteln pro Woche.

Entwicklung der Marktkapitalisierung der fünf größten europäischen Fluggesellschaften

Quelle: Refinitiv, Union Investment; Stand: 14. April 2020.