Champignon Brands (CSE: SHRM / WKN: A2PZ48) erforscht die medizinische Anwendung von Psilocybin, des in so genannten „Magic Mushrooms“ enthaltenen Wirkstoffs, auf eine Reihe verschiedener Störungen und Mangelzustände mit Schwerpunkt auf die psychedelische Medizin. Mit einer Reihe von Übernahmen hat sich das Unternehmen zuletzt in die vorderste Front der noch jungen Branche katapultiert. Gleichzeitig richtet man die Company Stück für Stück weiter für den erhofften Erfolg aus.

Wie Champignon nämlich heute mitteilt, hat man Herrn Jim Bailey in das Special Advisory Committee des Unternehmens berufen, Bailey war in der Vergangenheit als President von Red Bull Canada tätig und entscheidend daran beteiligt, die Marke in Kanada aufzubauen. Er half dabei die Umsätze des Unternehmens, das mittlerweile 300 Beschäftigte hat, auf 150 Mio. CAD pro Jahr zu steigern. Zudem war Bailey Chief Marketing Officer (international) bei Merrell Outdoors, wo er sowohl Produkt- als auch Verbrauchermarketing mit jährlichen Umsätzen von 600 Mio. USD leitete.