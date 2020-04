Die Erwartungen scheinen noch zu optimistisch

So wurden die Aktien der US-Banken auf den Markt geworfen, nachdem diese ihre Bilanzen vorgelegt haben. Und angesichts der folgenden Zahlen scheint dies auf den ersten Blick auch eine logische Konsequenz. Denn der Gewinn von Citigroup, Bank of America und Goldman Sachs hat sich wegen drohender Kreditausfälle und gestiegener Kosten jeweils halbiert. Noch schlimmer sieht es bei JPMorgan und bei Wells Fargo aus, die über einen Ergebnisrückgang von gut zwei Dritteln bzw. sogar um fast 90 % berichten mussten.

Die Berichtssaison in den USA hat begonnen. Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Erwartungen zu hoch waren und wohl auch noch zu hoch sind, obwohl Analysten ihre Gewinnschätzungen in den letzten Wochen schon stark reduziert haben.

Die aktuellen Gewinnerwartungen

Insgesamt erwarten Analysten für das 1. Quartal 2020 aktuell einen Gewinnrückgang im S&P 500 von -12,3 %. Dieser soll sich im 2. Quartal 2020 sogar noch auf -20,0 % erhöhen, bevor es im 3. Quartal mit nur noch -8,5 % und im 4. Quartal mit lediglich noch -0,9 % nicht mehr ganz so schlimm werden soll. Für das Gesamtjahr würde dies einen Gewinnrückgang um -8,5 % bedeuten.

Im Dezember 2019 lagen die Gewinnerwartungen für das laufende Jahr bei +9,68 %, am 14. Februar 2020 immerhin noch bei +8,3 % (siehe "Kursanstiege der Aktienindizes sind nicht ausreichend begründet"). Für das 1. Quartal 2020 lagen die Erwartungen beim Gewinn Mitte Februar noch bei +2,5 %.

Die Erwartungen dürften aber im Laufe der kommenden Wochen wohl noch weiter nach unten geschraubt werden. Denn einerseits ist dies ein übliches Vorgehen der Analysten und andererseits haben aktuelle Daten bereits gezeigt, dass die Erwartungen noch zu hoch sind.

Die US-Wirtschaft bricht stärker ein als erwartet

Wie die US-Notenbank heute zum Beispiel mitgeteilt hat, wurde die Produktion in der US-Industrie im März wegen der Coronavirus-Krise so stark gedrosselt wie seit 1946 nicht mehr. Die Betriebe stellten 6,3 % weniger her als im Vormonat. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen nur mit einem halb so starken Rückgang von 3,2 % gerechnet.

Die Industrie steuert etwa 11 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA bei. Und daher ist es noch dramatischer, dass der Einzelhandelsumsatz in den USA im Monat März, der nur zu einem Teil von den Krisenmaßnahmen der US-Regierung betroffen war, sogar mit 8,7 % den stärksten Rückgang seit Beginn der Statistik 1992 erlitt.