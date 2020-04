Auch haben einige Unternehmenslenker mit Corona bereits den perfekten Sündenbock für eigene Fehlleistungen identifiziert. Manche gehen sogar so weit, dass die Corona-Pandemie nun auch der willkommene Vorwand für den endgültigen Abbruch der maroden Fiat-Money-Systeme sein könnte. Das ist gut möglich, denn so lässt sich ein ohnehin unhaltbarer Zustand beenden – und die eigentlich Verantwortlichen können sich dabei sogar noch als entschlossene Macher des Wandels inszenieren.

Wie eine diffuse Bedrohungslage die Welt verändert. Ralph Malisch von Smart Investor ordnet in der April-Ausgabe des Smart Investors die Auswirkungen von Corona mit Klar- und Weitblick ein. Neben den Aktienmärkten, an denen die Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders schnell abzulesen waren, werden das Virus und vor allem die staatlichen Gegenmaßnahmen auch tief in die Geschäftstätigkeit der Unternehmen eingreifen. Kurzfristige Sonderkonjunkturen wie bei Toilettenpapier – der Symbolartikel der Krise – werden die Ausnahme bleiben.

Risiko und Unsicherheit



Zu den eigentlichen medizinischen Themen können wir als Magazin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Politik naturgemäß keine ernsthafte Kompetenz beanspruchen. Allerdings hat uns der brutale Börsenabsturz der letzten Wochen eine Grundregel in Erinnerung gerufen, die auch auf den Themenkreis einer Pandemie anwendbar ist: Dort, wo man nichts Genaues weiß, also unter Unsicherheit bzw. unter echtem Risiko Entscheidungen zu treffen und sein Verhalten zu bestimmen hat, sollte man dies so tun, dass der mögliche Schaden auch dann kleingehalten wird, falls man sich irrt.

Beispielhaft soll dies an den Thesen des pensionierten Lungenarztes und ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg erläutert werden, die jüngst im Internet viral gingen: Er bewertet die Corona-Pandemie im Wesentlichen als Hysterie, die durch eine „pandemische“ Verwendung vergleichsweise unzuverlässiger Virentests und die ursächliche Verknüpfung von positiven Testergebnissen mit allfälligen Todesfällen geschürt wurde. Fazit: Es ist alles halb so schlimm. Egal, für wie plausibel Sie diese These halten, die Frage ist: Sollten Sie sich in Ihrem persönlichen Verhalten daran orientieren? Auf gar keinen Fall, denn falls Sie sich irren, irren Sie sich gewaltig (s.o.), und das bedeutet nach aktuellem Stand: In rund einem von 20 Fällen erwartet Sie ein sehr schwerer Krankheitsverlauf, in einem von 100 sogar der Tod.

Die Sache mit dem Wachstum



Was die Sache für Laien so schwierig macht, ist das potenziell exponentielle Wachstum der Infiziertenzahlen. Wir haben für diese Art des Wachstums keine Antenne und unter-schätzen es daher regelmäßig aufs Gröbste. Entsprechend können die Hinweise auf leere Krankenhäuser oder wenige Einzelfälle in die Irre führen, denn bei exponentiellem Wachstum ist das leere Krankenhaus von heute das überfüllte der übernächsten Woche, und aus den wenigen Einzelfällen des Vormonats werden mehrere Hundert Tote pro Tag, wie zuletzt in Italien.

Auch Hinweise auf Vorerkrankungen oder das Alter der Patienten geben nicht zwingend Entwarnung, mal ganz abgesehen davon, dass sie ein wenig menschenverachtend klingen – auch Junge und Gesunde sterben irgendwann sowieso. Entscheidend ist, ob sich die Sterblichkeit der Alten und Vorerkrankten signifikant verändert hat. Unabhängig davon existiert ein zweites menschliches Wahrnehmungsproblem, das oft bei der Konfrontation mit außergewöhnlichen Verlusten und Bedrohungen auftritt. Dieses Nichtwahrhabenwollen wird auch als erste von fünf Phasen auf dem Weg zur Akzeptanz angesehen und kann zunächst zu einigen argumentativen Verrenkungen führen.

Individuum und Gesellschaft – der Hamster



Bevor wir uns den gesellschaftlichen Folgen der Krise zuwenden, betrachten wir noch das Phänomen des „Hamsterns“. Es ist das derzeit sichtbarste Scharnier zwischen individuellem Verhalten und gesellschaftlicher Wirkung. In den Medien ist das Hamstern aus gutem Grund schlecht beleumundet. Würde der Boulevard nämlich in dieser Situation den Erwerb eines Zweiwochenvorrats an Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln empfehlen – in den Discountern gäbe es Mord und Totschlag. Allerdings entspricht ein Zehntagevorrat an Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln sogar der Empfehlung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wird aber in normalen Zeiten kaum beachtet.

Der Frankfurter Professor für Spieltheorie Christian Rieck sieht es zudem als rational an, in Zeiten der Unsicherheit die Bevorratung zu erhöhen, was dann auf der Makroebene allerdings jene ungewollten Effekte hervorruft: Die aufgrund der erhöhten Vorratshaltung temporär nur ein wenig schlechter gefüllten Regale werden als Signal verstanden, die Vorratshaltung noch weiter zu verstärken. Wer sich dagegen mit Vorsorgethemen schon länger praktisch und auch mental auseinandergesetzt hat, mag zwar früher belächelt worden sein, kann seinen Mitmenschen in dieser Situation aber durchaus Inspiration und Stütze sein.

Notstand von oben



Auf der Makroebene gibt es aber nicht nur aggregierte Bottom-up-Effekte, sondern auch eine Vielzahl von Maßnahmen, die nun von Regierungen ergriffen werden. Das Spektrum ist breit und reicht von einer drakonischen Selbstermächtigung des Staates bis zu einem vergleichsweisen Attentismus. Welche Vorgehensweise sich hier letztlich bewähren wird, dafür kann die Entwicklung der Corona-Fallzahlen einzelner Länder ein erster Anhaltspunkt sein, auch wenn lange nicht jede Zahlenreihe plausibel ist.

Die Selbstgefälligkeit, die etliche EU-Staaten angesichts des „chinesischen Problems“ zunächst an den Tag gelegt hatten, war aber ebenso wenig ein Erfolgsrezept wie das ideologisch motivierte Offenhalten von Grenzen. Italien weist inzwischen mehr COVID-19-Tote aus als ganz China. Allerdings sind die dortigen Zahlen mit Vorsicht zu genießen, und auch die Mischung aus Vertuschung, Korruption und Missachtung der Bürgerrechte ist ausdrücklich keine Blaupause für freiheitliche Gesellschaften – oder sollte es zumindest nicht sein.

Der Zwang zum Handeln



Andererseits sind in einer solchen Situation Regierungen gezwungen, schnell, effizient und idealerweise mit Augenmaß zu handeln. Wo dies zunächst versäumt wurde, zeigt sich eine Tendenz zum nachträglichen Übersteuern, so, als könnte man verlorene Zeit nachholen. Das war auch in China so, wo die anfänglichen Vertuschungsversuche wertvolle Zeit kosteten.

Zudem sind fast alle Maßnahmen, die im Zuge der Bekämpfung einer Pandemie in Betracht kommen, mit starken Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten verbunden: Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren, Wirtschaftsbeschränkungen, Überwachung, Impfpflichten etc. Tatsächlich hat so ein Virus aus Sicht eines autoritären Regimes also durchaus seinen Charme. Bürgerproteste wie in Hongkong endeten jedenfalls schlagartig. Die in einer Art Einzelhaft quarantänierten Bürger stellen keine Bedrohung mehr dar.

Kontraproduktives Virus



So gesehen könnte manche Maßnahme auch direkt einem imaginären Handbuch für Diktatoren entsprungen sein. So plausibel solche Argumentationen auf den ersten Blick erscheinen, sie werfen doch Fragen auf: Hätte der Staat angesichts einer zwar diffusen, aber potenziell bedrohlichen Lage nicht gehandelt, wären dann nicht vergleich bare Vorwürfe aufgrund des absehbaren Chaos erhoben worden? Falls es tatsächlich um die Schaffung einer Neuen Weltordnung geht, ist dann ein solcher Virus nicht das denkbar dümmste Mittel zum Voranschreiten auf diesem Weg?

Die heiligen Kühe des politischen und ökonomischen Globalismus wurden mit Einschränkungen des Personenverkehrs, einem Abreißen von globalen Lieferketten und dem Zusammenbruch des mühsam vermittelten „Open-Borders/One-World-Narrativs“ doch als Erstes förmlich geschlachtet. In demokratischen Gefilden wie Europa erwiesen sich zudem die Regionen (Bayern) als handlungsfähiger als der Bund oder gar die EU selbst.

Die Behauptung, dass globale Probleme nur supranational zu lösen seien, wie man es den Menschen noch angesichts des Klimawandels einzubläuen versuchte, wurde innerhalb von Tagen pulverisiert. Die einzige Rettung für die Vertreter dieser Ideen wäre, dass sich die Einzelinitiativen letztlich als gänzlich untauglich erweisen. Entsprechend wäre es für sie aber der GAU, wenn jene Länder, die sich frühzeitig und umfassend abgeschottet haben, vergleichsweise am besten durch die Krise kämen, was jedoch abzuwarten bleibt.

Fazit/Die Zeit danach



Entscheidend wird wohl sein, dass die Bürger in dieser Zeit besonders wachsam bleiben und überall dort die Rücknahme von Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit einfordern, wo die akute Bedrohungslage wieder entfallen ist. Das wird für die Freunde der Freiheit zu einer Herkulesaufgabe werden, denn es gibt durchaus freiheits- und marktfeindliche Kräfte, deren Ziel es ist, jede Krise zu nutzen, um eine zentralistische Befehlswirtschaft und ein totalitäres Gesellschaftssystem zu errichten. Sofern sie dabei in orwellianischer Art einen unsichtbaren Feind künstlich – und das heißt medial – dauerhaft am Leben erhalten, steht allerdings zu befürchten, dass die Masse stets die vom Staat versprochene Sicherheit wählen wird, auch wenn diese den Menschen letztlich nur vorgegaukelt wird.

Autor: Ralph Malisch

Diesen und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 4/2020. Und weil dies außergewöhnliche Zeiten sind, können wir Ihnen ein außergewöhnliches Angebot machen: Wenn Sie sich jetzt für ein Probeabo des Smart Investor entscheiden, erhalten Sie zu den beiden kommenden Ausgaben (5/2020 & 6/2020) auch noch die legendäre COVID-19-Ausgabe (3/2020) und die brandaktuelle Kernschmelze-Ausgabe (4/2020) kostenlos dazu. Senden Sie einfach eine Mail mit dem Stichwort „Quarantäne“ an abonnement@smartinvestor.de.

(Dieser Artikel aus der Smart Investor-Ausgabe 04/20 bezieht sich auf Daten, die bis zum 20.03.2020 erfasst wurden.)

Broker-Tipp*

Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger für vier Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

* Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Produkt-Link klicken, wird uns das vergütet.