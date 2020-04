Die Bullen geben heute bei INFINEON den Ton an. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von 2,4%. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 15,82 Euro. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von 7% für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 16,97 Euro markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bei INFINEON ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.