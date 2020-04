Der Mercedes CLA 220 zählt mit seinem avantgardistischem Coupé-Design zu den beliebtesten Modellen der Stuttgarter Automarke Mercedes-Benz. Doch auch dieser aerodynamische Mittelklasse-Wagen ist wie zahlreiche weitere Modelle der Daimler AG in den Abgasskandal verstrickt. Wie die anderen betroffenen Fahrzeuge wurde der Mercedes CLA 220 vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zu einem Softwareupdate in die Werkstätten zurückbeordert.

Allein in Deutschland hat das KBA im Rahmen des Dieselskandals über zehntausend Fahrzeuge der Mercedes-Benz C-Klasse mit den Baujahren 2013 bis 2018 zurückgerufen, in denen der Motortyp OM 626 verbaut wurde. Auch in seinem sportlichen Mercedes CLA 220 hat der Autobauer unzulässige Abschalteinrichtungen zur Abgasmanipulation verbaut. Deshalb hält das Modell den zulässigen Grenzwert beim Stickoxid-Ausstoß von 80 mg/km nur auf dem Prüfstand und nur unter Laborbedingungen bei Außentemperaturen zwischen 20 und 30 Grad ein.

Im realen Straßenbetrieb stößt das Fahrzeug deutlich mehr gesundheitsschädigende Stickoxide aus. Durch die Verwendung eines Thermofensters, das die Abgasreinigung in bestimmten Temperaturbereichen reduziert bzw. abschaltet, wird dieser Effekt noch verstärkt.

Millionen geschädigte Daimler-Kunden klagen

Mittlerweile hat die Daimler AG mit Millionen Klagen von getäuschten Kunden zu kämpfen. Auch viele Besitzer des Modells Mercedes CLA 220 klagen gegen die Daimler AG auf Schadensersatz und haben oft Erfolg, denn das Fahrzeug erfüllt nicht die Voraussetzungen für die EG-Typengenehmigung.

Die Hersteller sind nämlich verpflichtet, die Fahrzeuge so auszurüsten, dass die festgelegten Grenzwerte bei den Emissionen eingehalten werden. Die Abgasgrenzwerte müssen während der gesamten normalen Lebensdauer des Fahrzeugs bei normalen Nutzungsbedingungen eingehalten werden.

Vorwurf der vorsätzlichen sittenwidrigen Täuschung

Immer mehr Richter folgen der Auffassung, dass die Daimler AG ihre Kunden durch das Inverkehrbringen von mangelhaften Fahrzeugen täuscht und vorsätzlich sittenwidrig schädigt. Schon mit dem Abschluss des Kaufvertrags über ein Fahrzeug, das nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht, entsteht dem Kunden ein Schaden, denn der Kläger erhält nicht das, was ihm aufgrund des Kaufvertrags zusteht – ein Fahrzeug, das den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Daimler ist schon vielfach wegen der Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen zu Schadensersatz verurteilt worden. Die geschädigten Käufer haben also große Chancen, ihre Ansprüche durchzusetzen – auch noch nach einem Softwareupdate. Denn oft kann ein Softwareupdate den entstandenen Schaden nicht kompensieren und führt zu neuen Problemen. Mercedes-Fahrer klagen nach dem Update über Motorgeräusche, eine verminderte Motorleistung und einen erhöhten Kraftstoffverbrauch.

