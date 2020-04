Kann der Goldpreis nach einem kurzen Rücksetzer auf 1.760 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Mit dem Anstieg über die Marke von 1.700 USD nahm der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) den ersten Zielbereich bei 1.760 USD ins Visier. Danach korrigierte er wieder auf sein Ausbruchsniveau. Laut Analyse von www.godmode-trader.de haben die Bullen mit dem jüngsten Ausbruch die Voraussetzung für einen mittelfristigen Kursanstieg gestellt. Zunächst sollte wieder die Marke von 1.760 Punkten erreicht werden. Wird auch diese übersprungen, dann könnte sich der Kursanstieg auf 1.825 USD bzw. 1.880 USD fortsetzen. Unterhalb von 1.695 USD droht hingegen eine Korrektur auf 1.645 USD.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Goldpreis in Kürze zumindest wieder auf 1.760 USD ansteigen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.