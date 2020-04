^ EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Marktbericht Bellevue Asset Management AG: Beruhigungsmittel in turbulenten Börsenzeiten

Bellevue Asset Management AG: Beruhigungsmittel in turbulenten Börsenzeiten

Marktkommentar 16. April 2020



Beruhigungsmittel in turbulenten Börsenzeiten



Die Medizintechnik und der Gesundheitsdienstleistungsbereich sind gegen konjunkturelle Einbrüche aufgrund ihrer nichtzyklischen Nachfrage weitgehend immun. Die Branchenfonds von Bellevue Asset Management bieten im aktuellen Marktumfeld eine attraktive Anlageopportunität.



Von Stefan Blum, Portfoliomanager Bellevue Asset Management

Die Coronakrise zeigt, wie systemrelevant ein funktionierendes Gesundheitswesen und medizinische Innovation für die Gesellschaft sind. In der aktuellen Phase, in der ganze Volkswirtschaften im Lockdown verharren, ist es noch schwierig, die Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft einzuschätzen. Trotzdem gehen wir davon aus, dass sich die Aktien aus dem Medizintechniksektor und dem Gesundheitsdienstleistungsbereich aufgrund ihrer nichtzyklischen Nachfrage besser entwickeln werden als der breite Aktienmarkt. Obwohl die Krise auch die Absatzmärkte der Medizintechnikanbieter beeinträchtigt, ist davon auszugehen, dass sich eine zeitlich versetzte Mehrnachfrage einstellt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Knochenbrüche oder Diabetes müssen behandelt werden. Chirurgische Eingriffe wie Knie- und Hüftgelenkoperationen können verschoben werden, sorgen dann aber zu einem späteren Zeitpunkt für eine verstärkte Nachfrage.

Zugleich ist die Branche nicht immun gegen Kurseinbrüche, erholt sich aber schneller als der Gesamtmarkt, wie die langfristige Performance zeigt.

Standfest im Coronacrash



Im extrem volatilen Börsenumfeld des Monats März hat sich die Gesundheitsbranche vergleichsweise gut behauptet. So hat der MSCI World Healthcare & Equipment Services Index mit 13.3% deutlich weniger verloren als der MSCI World Index, der Verluste von 18.9% verzeichnete.

Die von Bellevue Asset Management aktiv gemanagten Investmentfonds BB Adamant Medtech & Services (ISIN LU0415391431) und BB Adamant Digital Health (LU1811048138) bieten zwei Opportunitäten, am Wachstumsmarkt Gesundheit zu partizipieren. Der Medtech & Services Fonds profitiert von den defensiven Qualitäten des Sektors und ist von seiner Portfoliokonstruktion so angelegt, dass er zu 75% aus Large Caps besteht und damit plötzliche Volatilitäten der Märkte gut abfedert. Die Firmen zeichnen sich durch solide Bilanzen und stabile Cashflows aus. Ergänzt wird das Portfolio durch schnell wachsende, hoch innovative klein- und mittelkapitalisierte Werte aus dem Bereich der digitalen Gesundheit, sei es in Form von cloudbasierten Lösungen, künstlicher Intelligenz, Big-Data-Anwendungen, Robotik oder Sensorik.