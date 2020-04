Die Lebensmittelindustrie boomt. Kaum eine andere Industrie bildet die Bedürfnisse der Menschen so genau ab, wie die Lebensmittelindustrie. Mit anderen Worten: „Wir sind was wir essen“. Entsprechend dieses Mottos lassen sich Trends, Strömungen und permanente Veränderungen erkennen. Die vergangenen Jahre prägten Strömungen hin zu einer bewussten Ernährung sowie die Auseinandersetzung mit Nahrungsmitteln für Allergiker und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Allerdings sind die Regale auch internationaler gefunden. So führen zahlreiche Supermarktfilialen Speisen aus aller Welt, die zu dem dauerhaften Sortiment zählen. Ähnliche Strömungen lassen sich in der Gastronomie erkennen. In der Gastronomie ist interkulturelle Vielfalt auf den Tellern geboten und immer mehr Gerichte für Allergiker und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten finden ihren Weg auf die Speisekarten. Dasselbe gilt für die gesunde und die ausgewogene Kost. Um das Essen und die Zubereitung von „anmutigen“ Speisen, die online mit #foodporn getaggt werden ist ein wahrer Kult entstanden. Social Media lenkt einen ganz neuen Fokus auf die verschiedenen Esskulturen, den es so vorher noch nicht gab. Internationale Lebensmittel sind auf dem Vormarsch. Nachdem der Markt bisher von amerikanischen Speisen dominiert war, gewinnen wir mit der asiatischen Esskultur eine ganz neue Lebensmittelvielfalt dazu, die vor allem junge Menschen begeistert. Begonnen mit Sushi bis hin zu den asiatischen Teigtaschen, lässt sich mittlerweile alles in einem gut sortierten Supermarkt oder alternativ online finden. Die Vielfalt der Lebensmittel steigt an und die Industrie durchläuft einen fortwährenden Wandel.

Die Vielfalt der Lebensmittel

Trends kommen und gehen, allerdings bleibt mit jedem Trend etwas hängen und beliebte Lebensmittel etablieren sich dauerhaft. Der Markt scheint nie gesättigt. Im Gegenteil, die Konsumenten wünschen sich Abwechslungen. So finden sich stets neue Produkte und Abwandlungen von bereits vorhandenen Produkten in den Regalen. Aber was sind die größten Trends und was setzt sich neben den Grundnahrungsmitteln durch? In den vergangenen Jahren haben vor allem gesunde Lebensmittel den Markt erobert. Neben den Vollkornprodukten sind es Körner, Samen und Beeren aus aller Welt, die die Konsumenten begeistern. Auch bei den Milchprodukten hat sich einiges getan. Während die Vielfalt der Milchprodukte bis vor einigen Jahren überschaubar war, treffen Konsumenten nun auf zahlreiche pflanzliche Alternativen zu der herkömmlichen Kuhmilch. Da wären zum Beispiel Milchersatzprodukte, die aus Mandeln, Erbsen, Hafer oder Kokosnüssen gewonnen werden. Auch gibt es Alternativen für Allergiker. So stieg die Anzahl der laktosefreien Produkte deutlich an. An dieser Stelle ist die Frage berechtigt: Weshalb Milchersatz? Auf den Milchersatz greifen unter anderem Konsumenten zurück, die sich für eine vegane Ernährung entscheiden. Die vegane Ernährung schließt tierische Produkte jeglicher Art aus. Die vegane und die vegetarischen Produkte haben sich ebenfalls etabliert. Während Fleischersatz und Käseersatz lange als Exoten galten, sind sie nun zu den festen Beständen aufgerückt. Auch gibt es zahlreiche vegane und vegetarische Fertigprodukte. Die Vielfalt der Lebensmittel drückt sich ebenfalls in der Verbreitung von internationalen Speisen und Zutaten aus. So lässt sich eine Zunahme von exotischen Früchten in den Obst- und Gemüseregalen erkennen. In den meisten Supermärkten lassen sich Lebensmittel aus aller Welt finden. Sushi, Serrano Schinken, Tapas, italienisches Eis, französischer Käse, Couscous, Humus und Zaziki sind nur ein paar Beispiele. Die internationale Vielfalt ist gerne gesehen und wir freuen uns immer wieder auf neue Entdeckungen bei unseren Streifzügen die Supermärkte und Wochenmärkte.