Das gestrige Tagesminus bei Nel ASA in Höhe von über sieben Prozent bedeutete den größten Rückschlag seit dem 16. März. Nel ASA war damit auf 1,015 Euro zurückgefallen. Heute zeigt sich die Aktie allerdings wiedererstarkt. Denn Nel ASA steigt heute um 0,05 Euro. Das entspricht einem Plus von fast fünf Prozent. Damit nimmt der Kurs wieder an Fahrt auf.

