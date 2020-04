Fordern Sie hier unsere große Wirecard-Studie völlig kostenlos an. Einfach hier klicken…

In den vergangenen Wochen ging es hoch her beim Zahlungsabwickler. Im Zuge des Corona-Crashs wurde der Kurs von 143 Euro auf nur noch 83 Euro heruntergeprügelt. Dort startete eine Rallye, die seinesgleichen sucht. Denn der aktuelle Kurs von rund 120 bedeutet immerhin ein Plus seit dem Tief von 50 Prozent. Und das dürfte erst der Anfang gewesen sein.

Denn Wirecard hat mit der türkischen Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus einen weiteren großen Partner gewonnen, der zukünftig die Zahlungsabwicklung Wirecard überlässt. Da das Online-Geschäft in Zeiten der Corona-Krise ohnehin boomt, hat Wirecard gute Chancen, auch in den kommenden Wochen kräftig nach oben durchzustarten.