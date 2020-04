Die Entwicklung der epidemiologischen Kurven zu beobachten, bleibt kurzfristig die wichtigste Aufgabe für die Finanzmärkte.

09.04.2020 -

„Die Entwicklung der epidemiologischen Kurven zu beobachten bleibt kurzfristig die wichtigste Aufgabe für die Finanzmärkte. Bessere Nachrichten zur Gesundheitskrise sind Voraussetzung für den Übergang in die Erholungsphase. Erst dann wird klar sein, wie stark Wirtschafts- und Unternehmensgewinne gelitten haben. Die Zentralbanken haben den Anlegern jedoch einen guten Grund gegeben, wieder in Anleihestrategien einzusteigen. Anleihen mit kurzer Laufzeit bringen die gleiche oder sogar eine höhere Rendite als Anleihen mit wesentlich längeren Laufzeiten. Bei so niedrigen Zentralbanksätzen ist dies eine gute Gelegenheit, von der Normalisierung der Kreditmärkte zu profitieren. Längerfristig muss die Erholung auf qualitativ hochwertigen Aktien aufgebaut werden, idealerweise mit einem Engagement in qualitativ hochwertigen Anleihen, die sowohl eine Risikoabsicherung als auch eine Liquiditätsquelle darstellen, falls es wieder schlecht läuft.“

Ich vermute, dass der Investment-Grade-Anleihemarkt in dieser Krise seinen Tiefpunkt erreicht hat

Es ist nicht zu spät für Investoren, wieder in Unternehmensanleihen einzusteigen.

Aktien profitieren eindeutig von den staatlichen Notprogrammen, aber Anleger stehen einigen sehr beängstigenden Gewinnprognosen gegenüber. Auch die Unternehmensberichte vom ersten Quartal werden kein adäquates Bild für die nächsten Quartale zeichnen können. Es bleibt zu hoffen, dass Aktien-Investoren langfristig denken und sich die Erholung fortsetzt. Nicht alles in der Wirtschaft ist zum Stillstand gekommen. Ein wenig Durchhaltevermögen ist gefordert, um schließlich wieder zur Normalität zurückzukehren. Da man den Tiefpunkt nicht vorhersehen kann, sollten langfristige Anlagestrategien jetzt auch in Aktienwerte investieren.

Lesen Sie mehr im vollständigen Kommentar "Lehren aus der Krise" (englisch).













