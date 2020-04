Depot-Auswertung: Diese Fonds werden aktuell stark nachgefragt

Im März schlug die Corona-Krise voll auf die Finanzmärkte durch. Wir haben uns angesehen, auf welche Assetklassen und konkret welche Fonds die FondsDISCOUNT.de-Kunden angesichts des Schocks zurückgegriffen haben.

FondsDISCOUNT.de richtet sich ganz beratungsfrei an Selbstentscheider, die ihre Finanzen persönlich in die Hand nehmen. Wie haben die Anleger also reagiert, als der Crash die Finanznachrichten bestimmte und viele Depots ins Minus gerieten?