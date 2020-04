Abbildung 1: Group Ten hat das insgesamt 25 Kilometer lange Explorationsgebiet Stillwater West in acht Teilbereiche gegliedert. Im Fokus der aktuellen Meldung stehen Chrome Mountain und East Boulder.

Die Arbeiten im Jahr 2019 auf Chrome Mountain und East Boulder umfassten das erneute Protokollieren und Testen historischer Bohrkerne sowie Probenahmen und Kartierung von Oberflächen. Am Ende der Arbeit soll ein 3D-Modell sowie eine erste Ressourcenschätzung stehen.

Zu den Highlights der Ergebnisse gehören:



· 388 Meter 1,0 g / t Gesamtplatinäquivalent ("TotPtEq") oder 0,22% Gesamtnickeläquivalent ("TotNiEq"), beginnend an der Oberfläche, einschließlich 30 Meter 3,86 g / t TotPtEq oder 0,85% TotNiEq (0,60 g) / t Pt, 1,25 g / t Pd und 0,19% Ni plus Au-, Cu- und Co-Werte), beginnend bei 39 Metern in Loch CM-2007-02 an der Hybrideinheit;

· 243 Meter 1,62 g / t TotPtEq oder 0,35% TotNiEq in Loch CM-2007-04, beginnend an der Oberfläche, einschließlich 118 Meter 2,15 g / t TotPtEq oder 0,47% TotNiEq mit mehreren Intervallen, die reich an PGEs sind;

· 18 Meter 0,52 g / t Pt, 0,91 g / t Pd und 0,16% Ni plus Au-, Cu- und Co-Werte für 3,12 g / t TotPtEq (oder 0,68% TotNiEq), beginnend bei 34 Metern;

· 30 Meter 0,55 g / t Pt, 0,96 g / t Pd und 0,13% Ni plus Au-, Cu- und Co-Werte für 3,07 g / t TotPtEq (oder 0,67% TotNiEq), beginnend bei 77 Metern;

· 7 Meter 0,88 g / t Pt, 1,76 g / t Pd und 0,15% Ni plus Au-, Cu- und Co-Werte für 4,85 g / t TotPtEq oder 1,06% TotNiEq, beginnend bei 88 Metern;

· 7,3 Meter 0,83 g / t Pt, 1,54 g / t Pd und 0,12% Ni plus Au-, Cu- und Co-Werte für 4,25 g / t TotPtEq oder 0,93% TotNiEq, beginnend bei 171 Metern;

· 226 Meter 1,58 g / t TotPtEq oder 0,34% TotNiEq ab Oberfläche, einschließlich 24 Meter 2,69 g / t TotPtEq oder 0,59% TotNiEq im Loch CM-2007-07;

· 210 Meter 1,64 g / t TotPtEq oder 0,36% TotNiEq ab Oberfläche, einschließlich 20 Meter 2,78 g / t TotPtEq oder 0,61% TotNiEq im Loch CM-2007-08;

Michael Rowley, President und CEO, sieht Group Ten auf bestem Wege für eine erste Ressourcenschätzung. Die Explorationsergebnisse auf Chrome Mountain und East Boulder bestätigen aus seiner Sicht die Analogie zu den Weltklasse-PGE-Vorkommen in Bushfeld, Südafrika. Erneut habe man PGE-Ni-Cu-Co-Mineralisierung im Platreef-Stil mit einer Mächtigkeit von mehreren Hunderten von Metern gefunden, darunter einige der mächtigsten mineralisierten Intervalle, die jemals im Stillwater Complex aufgezeichnet wurden. Rowley kündigte an, dass in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2019 veröffentlicht werden. Darüber hinaus möchte Group Ten seine Pläne für 2020 zu veröffentlichen.

