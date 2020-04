So sackte das Geschäftsklima in der Region Philadelphia kräftig ab und liegt signifikant unter den Erwartungen. Zugleich stellten angesichts der Zuspitzung der Pandemie in den USA die vierte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. In der vergangenen Woche wurden 5,2 Millionen Neuanträge registriert. Innerhalb eines Monats haben damit rund 22 Millionen Menschen ihren Job verloren.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität in den USA dürfte am Donnerstag den US-Börsen einen freundlichen Handelsstart bescheren. Nach Verlusten von knapp 2 Prozent zur Wochenmitte taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund 40 Minuten vor dem Handelsbeginn 0,6 Prozent höher bei 23 644 Punkten. Aktuelle Wirtschaftsdaten indes fielen erneut verheerend aus.

Angesichts solcher Zahlen wird auf eine baldige Lockerung des Lockdowns gehofft, hieß es am Markt. Dazu will US-Präsident Donald Trump sich an diesem Donnerstag äußern. Trump hatte am Vortag neue Richtlinien angekündigt, die eine Rückkehr zur Normalität einläuten sollen.

Nachdem die meisten Großbanken ihre Quartalsbilanzen in dieser Woche bereits veröffentlicht haben, folgten nun Morgan Stanley , KeyCorp und die Bank of New York Mellon . Und auch Morgan Stanley teilte nun mit, angesichts der Covid-19-Krise hohe Rückstellungen für faule Kredite gebildet zu haben, was zu Lasten der Gewinne ging. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel der Überschuss um rund 30 Prozent. Vorbörslich ging es für die Aktie um 1,6 Prozent abwärts.

KeyCorp meldete ebenfalls wegen der Corona-Krise schwächere Zahlen zum ersten Quartal. Die Erträge verfehlten die Analystenerwartungen. Nach einem Verlust von insgesamt etwas mehr als 14 Prozent an den vorangegangenen drei Tagen legte sie nun vorbörslich um rund 1 Prozent zu. Die BNY Mellon konnte verglichen mit dem Vorjahr zwar im ersten Quartal ihr Ergebnis je Aktie (EPS) steigern, zugleich aber sank die Nettozinsmarge. Vorbörslich ging es für diese Papiere nach teils deutlichen Verlusten in dieser Woche um 0,8 Prozent nach oben.

Abbott Labs stiegen vorbörslich ebenfalls um 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern übertraf mit seinem bereinigten Quartalsergebnis je Aktie die durchschnittliche Schätzung. Nach einem Einbruch um etwas mehr als 17 Prozent am Vortag ging es außerdem für Bed Bath & Beyond vorbörslich um 16 Prozent hoch. Der auf Ausstattungen für Küche, Bad und Wohnen ausgerichtete Einzelhändler hatte am Mittwoch nach Börsenschluss seinen Quartalsbericht vorgelegt. Die Zahlen waren besser als befürchtet ausgefallen. Dass das Unternehmen seine Aktienrückkäufe und Dividendenzahlung aussetzte, überraschte zudem nicht.

Wegen Umstufungen könnten Ciena und U.S. Bankcorp. Im Blick stehen. So senkte Morgan Stanley die Aktie des Telekomunternehmens Ciena auf "Neutral", was vorbörslich zu einem 3,2-prozentigem Abschlag führte. U.S. Bankcorp legten zugleich um 0,6 Prozent zu. Die Bank hatte tags zuvor Zahlen vorgelegt und daraufhin knapp 7 Prozent verloren. Nun empfiehlt Nomura Instinet die Aktie zum Kauf und hob das Kursziel von 35 auf 46 Dollar an. Morgan Stanley indes blieb beim Anlageurteil "Underperform", senkte aber das Kursziel von 47 auf 43 Dollar. Am Vortag hatte das Papier bei 33,33 Dollar den Handel beendet./ck/jha/