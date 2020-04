ESG-Manager Jörg Moshuber: „Wir können anlegen wie im Paradies“

Der Amundi Ethik Fonds setzt seit 1986 auf Nachhaltigkeit. Im Interview erklärt Fondsmanager Jörg Moshuber, was sich mit dem Megatrend zum Klimaschutz verändert hat und warum er sein Aktienlimit auch im längsten Bullenmarkt aller Zeiten nie nutzte.DAS INVESTMENT: Klimaschützer machen Front gegen Tech-Riesen. Wie passt da Microsoft auf eine Top-Position des Amundi Ethik Fonds (ISIN: AT0000731575)?Jörg Moshuber: Es kommt immer darauf an, welche Tech-Riesen man sich anschaut. Der von Ihnen angesprochene Software-Anbieter in unserem Portfolio erhält auch von unabhängigen Nachhaltigkeitsagenturen ein sehr gutes Rating sowohl im Umwelt- als auch im Sozialbereich und bei der Unternehmensführung. Das Unternehmen betreibt mehr und mehr Rechenzentren mit erneuerbarer Energie...