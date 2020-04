Die Liste der möglichen Corona-Bezwinger ist tatsächlich recht lang. Unsere w:o Community diskutiert eifrig über vielversprechende Kandidaten an der Börse. Die Aktie von Cytodyn mausert sich bislang zum absoluten Gewinner der Krise. Stand sie Ende März noch unter einem Euro, steht sie im Moment bei 2,14 Euro (Stand: 15:42 Uhr 16.04.2020). Derweil schoss die Aktie von WPD Pharmaceuticals kurzzeitig durch die Decke und knackte am Gründonnerstag die Ein-Euro-Marke, ehe sie im Verlauf dieser Woche knapp die Hälfte an Wert wieder einbüßte.

Das bot den Usern reichlich Diskussionsstoff. So mag WPD Pharmaceuticals vielen Aktionären noch ein unbeschriebenes Blatt sein. Kein Wunder – schließlich liegt der Börsengang Ende Januar 2020 noch gar nicht so weit zurück. Ein User nahm das zum Anlass, das Unternehmen im Forum von WPD vorzustellen:

Andy1001: „WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt Onkologie, nämlich Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD hat zehn neuartige Medikamentenkandidaten, von denen sich vier in der klinischen Entwicklungsphase befinden. Diese Medikamentenkandidaten wurden an Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University untersucht. WPD arbeitet derzeit kontinuierlich mit der Wake Forest University und führenden Krankenhäusern und akademischen Zentren in Polen zusammen.“



Mogimaus: „Meine Papiere bleiben da wo sie sind, nämlich im Depot. Meine persönliche Meinung wird hier rein gar nichts umstimmen. MFG und viel Glück allen Investierten.“

Bigd: „Wieder so eine kanadische Wunderpillen-Bude – Der ‘Vorstand‘ verkauft schon eifrig und reibt sich die Hände. Unglaublich, dass sowas immer und immer wieder funktioniert.“

Matze8886: „Ich schreibe hier mit, weil ich selbst schon auf solche Anzeigen reingefallen bin und andere gerne vor Verlusten bewahren möchte. Wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, weil hier mehr Pusher unterwegs sind und die Lemminge mitziehen. Ich bin nicht investiert und bereue es auch nicht. Als am Donnerstag die Push-Benachrichtigung kam, habe ich bei 1,09 Euro kurz gezuckt und wollte kaufen. Bei 1,70 Euro hatte ich mich geärgert, dass ich nichts gemacht habe. Als es dann wieder auf 1,01€ gefallen ist und vom Handel ausgesetzt wurde, war ich froh, nichts gemacht zu haben, da ich schon sehr viele Aussetzungen mitgemacht habe. … Das wird ein sinnloser Zock mit mehr Verlierern als Gewinnern. Ich schaue mir das Spektakel mal in Ruhe an.“

Andy1001: „Aber mit Sicherheit. Abgesehen von dem Medikament gegen Corona (wenn es hilft) hat WPD sehr viel in der Pipeline, was zum Riesenerfolg werden kann – selbstverständlich nicht nächste Woche, aber in der Zukunft.“

Pokerhontas: „Ich bin auch schon raus. Am Donnerstag habe ich innerhalb von 13 Minuten plus 41% gemacht und bin raus. Ich beobachte die Entwicklung von WPD schon zu lange, um Aktien zu halten. Daher bin ich froh, nur den Zock ausgenutzt zu haben. Ich hoffe für alle anderen, dass sich der Kurs noch positiv entwickelt. Drücke allen Investierten weiterhin die Daumen.“

Cool10: „Bin raus mit minus 20%, damit kann ich gut leben. Das ist hier leider nur ein Zock und sollte allen bewusst sein, wenn es schiefgeht, dann nicht jammern ... hier ist leider zu wenig Transparenz. Von Substanz will ich gar nicht reden, trotzdem viel Glück allen Investierten.“



Spinner1: „Ich sehe es auch so. Die News waren nicht so schlecht, wie so oft hier geschrieben werden. Klar ist es noch kein Medikament oder Impfstoff für Covid-19, aber es ist zumindest ein sehr guter Ansatz und ich bin der Meinung, wenn die Leute erstmal verstehen, dass es ein Ansatz ist und darauf aufgebaut wird, dann ist man eventuell nicht mehr weit weg von einer Lösung ist und der Kurs wird wieder steigen. Ich bin ganz gelassen. Ich sehe den Kurs hier in ein paar Wochen deutlich höher. Kursziel bei mir liegt immer noch bei zehn Euro in den nächsten sechs Monaten – aber bei weiterhin hoher Volatilität.“

Im Forum der Aktie von Cytodyn konnte man die Aufregung unter den Aktionären in den Kommentaren spüren. So mancher User wünschte sich mehr Sachlichkeit und suchte nach Erklärungen für das Auf und Ab im Chartverlauf. Antworten ließen nicht lange auf sich warten:

lalopot: „Was passiert denn hier jetzt bitte? Man kann das kaum mitverfolgen, so wie hier diskutiert wird. Wann können wir mit einer nachhaltigen Info rechnen bzw. mit einem nachhaltigen Kursverlauf? Kann jemand helfen bitte? Danke!“

Petrobas: „So sieht es aus! Allerdings auch mit den entsprechenden Abwärtsrisiken – sollte eines oder mehrere der erwähnten Etappenziele nicht erreicht werden. Dann wird es nicht bei einer Konsolidierung bei 2,80 Dollar bleiben. Nur der Vollständigkeit halber, weil nicht alle long sind, aber trotzdem dieses Forum zum Informationsaustausch, zur Diskussion nutzen und Geld verdienen wollen. Und viele sich einen Einstieg (oder Ausstieg) überlegen.“



Kristiansen1973: „Sieht doch alles ganz gut aus. Einfach Ruhe bewahren, jene, die zweifeln, einfach zweifeln und ggf. shorten lassen und in ein paar Tagen bis Wochen die fetten Früchte ernten.“

Reinerle: „Kann man nur hoffen, dass die FDA kein korrupter Haufen und von den großen Pharma-Konzernen unterwandert ist. Ob die so einfach das Feld räumen? Oder es gibt ein Buy-out? Time will tell.“

DerBeobachter1: „Naja, ich bin hier jetzt auch investiert und hab auch Interesse ansteigenden Kursen. Aber jeder ist doch für sein Investment selbst verantwortlich und muss wissen, was er tut. Und für Grünschnäbel ist diese Aktie vermutlich nicht unbedingt geeignet, da gibt es sicher ruhigere Häfen. Der Wert der Aktie kann sich vervielfachen (darauf hoffe ich), kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Bei solchen Aktien sollte man einen langen Atem haben und gute Nerven.“

Banane: „Wieso geht der Kurs runter?“

bcgk: „Weil er sich seit Dezember mehr als verzehnfacht hatte und die ungeduldigen COVID-Zocker, Warrantholder und Leerverkäufer ihr Übriges tun. Ich glaube an eine weitere Konsolidierung bis zwei Dollar, sofern bis dahin keine substanziellen News kommen.“

Weitere News gibt es auf jeden Fall nächste Woche wieder vom w:o-Börsengeflüster.

Bis dahin,

Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

