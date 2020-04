AMD: Vom Gaming-Boom in der Quarantäne profitieren

Die hierzulande seit mehreren Wochen geltenden Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sind in vielen Bereichen bis zum 3. Mai verlängert worden. Die Gaming-Branche wird es freuen, denn sie erlebt in der „Stay at Home“-Phase einen regelrechten Boom. Das zeigt sich auch bei den Aktien der entsprechenden Unternehmen. Aus diesem Grund ist das von Marcel Dolzer betreute wikifolio „ ">Gaming and E-Sport“ nur noch vier Prozent vom Rekordhoch entfernt. Der ehemalige Kundenberater einer „großen renommierten Bank“ setzt in seinem Portfolio ganz gezielt auf Firmen, die direkt oder indirekt mit Gaming beziehungsweise E-Sport zu tun haben und nach Ansicht des Traders „das größte Potenzial für die Zukunft aufweisen“.

Ein Depot voller Langfristinvestments

Die mit Hilfe einer Fundamentalanalyse ausgewählten Werte sollen „überwiegend langfristig“ gehalten werden. Dementsprechend selten wurde hier bislang umgeschichtet. Das Depot ist momentan fast vollständig investiert und mit insgesamt 15 Einzelwerten bestückt. Der Trader strebt ein relativ ausgeglichenes Portfolio an, „damit einzelne Positionen die Entwicklung nicht in einem zu hohen Maß bestimmen können“. Die drei größten Titel ">AMD , ">Activision Blizzard und ">Take-Two kommen zusammen aktuell auf einen Anteil von über 30 Prozent. Bei AMD wurde Ende Januar wegen der zu stark gestiegenen Gewichtung ein größerer Teil der Position mit einem Gewinn von 212 Prozent verkauft. Aus dieser Transaktion resultiert auch der Cashbestand von derzeit knapp fünf Prozent.



Das wikifolio „ ">Gaming and E-Sport“ wurde im November 2015 eröffnet und ist seitdem um 150 Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Performance pro Jahr liegt bei rund 23 Prozent, der Maximalverlust bei 33 Prozent. In das Indexzertifikat haben Anleger gut 16.000 Euro investiert.