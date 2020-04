Manz fährt am italienischen Standort den Betrieb wieder hoch. Zuvor kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu einer Betriebsruhe, die für die deutschen Standorte des süddeutschen Unternehmens bereits beendet wurde. „Basis für die Wiederaufnahme der Produktion ist ein Erlass des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, der am 14. April offiziell in Kraft getreten ist. Mit diesem Erlass wurde die Produktion von ...