MCDONALDS‘S: MCD // ISIN: US5801351017

Primärszenario // 55%

Die weltgrößte Burgerkette konnte bisher die Abverkäufe vom Februar gut aufholen und notiert von den letzten Hochs „nur“ ca. 15% im Minus. Unsere Primärerwartung zählt den Anstieg als Welle 1 in Blau. In dieser Bewegung hätten wir das übergeordnete Tief in Welle [4] in Grün bereits ausgebaut, und wir würden uns in Richtung neuer Hochs befinden. Auch wenn unsere Primärerwartung aktuell auf einem solchen Verlauf lauten muss, müssen wir ganz klar bezweifeln, dass wir das Ende der Korrektur bereits gesehen haben. Wir können einem direkten Ausbruch nach Norden daher auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 55% geben. Wir sind weiterhin nicht so richtig überzeugt davon, dass McDonald’s weltweit sämtliche Schnellrestaurants geschlossen halten muss und der Aktienkurs auf neue Hochs zusteuert. Dennoch kann das Tief aus Elliott-Wellen-Sicht drin sein, die Wahrscheinlichkeit der Alternative ist mit 45% aber sehr hoch.