Die kommende Hauptversammlung von K+S wird eine rein virtuelle Veranstaltung werden. Geplant ist das virtuelle Aktionärstreffen am 10. Juni. Aktionäre können die Hauptversammlung im Internet verfolgen. Eine Einladung wird am 28. April im Bundesanzeiger publiziert werden.Am Dividendenvorschlag ändert K+S vor dem Treffen nichts. Es soll eine Ausschüttung von 0,15 Euro je Aktie geben. Die Zahlung soll am 15. Juni erfolgen. ...