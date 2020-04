Commerzbank nutzt neue Möglichkeit

Am 13. Mai wird die Hauptversammlung der Commerzbank stattfinden. Aktionäre können aber nicht direkt an dem Treffen teilnehmen. Die Bank wird eine virtuelle HV veranstalten, die im Internet übertragen wird. Damit schließt man sich dem Beispiel anderer Gesellschaften an. Die Regierung hat aufgrund der Krise erst kürzlich die Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung geschaffen, bisher waren nur Präsenzveranstaltungen ...