Die Krise in der Luftfahrt hält an. Die Lufthansa wird ihren Flugplan weiter zusammenstreichen. So soll es zunächst keine weiteren Flüge nach Montreal geben. Für die Experten von Bernstein handelt es sich um eine beispiellose Krise. Sowohl beim Angebot geht es massiv nach unten als auch bei der Nachfrage. Nur wenige Fluggesellschaften dürften gestärkt aus dieser Krise kommen. Die Branche wird sich verändern.Für die Aktien ...