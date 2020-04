Bei Evotec gibt es eine Verschiebung in der Aktionärsstruktur. Das macht eine aktuelle Stimmrechtsmitteilung deutlich. Morgan Stanley hielt bisher 5,76 Prozent an Evotec. Bis auf einen marginalen Anteil von weniger als 0,01 Prozent wurde der Rest in verschiedenen Instrumenten gehalten.Am 8. April verändert sich jedoch die Situation. Seit diesem Zeitpunkt halten die Amerikaner 10,84 Prozent an Evotec. Die normalen Stimmrechte ...