Vor 20 Jahren trat das Gesetz in Kraft, das heute Deutschland mit die höchsten Strompreise bescherte und die Energieversorgung an den Rand des Blackouts brachte. Das »Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien« (EEG), wie es offiziell heißt, bevorzugt Strom aus Wind- und Wasserkraft sowie Photovoltaik dem aus Kohle- und Kernkraftwerken. Das »Erneuerbare-Energien-Gesetz« sollte also unregelmäßigen

Der Beitrag 20 Jahre Erneuerbare-Energien-Gesetz – eine kleine Jubiläumsschrift erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.