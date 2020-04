Die vom Gesetzgeber vor wenigen Wochen geschaffene Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung stößt auf immer größeres Interesse. So wird auch Basler die Hauptversammlung nicht als Präsenzveranstaltung sondern in virtueller Form durchführen. Am ursprünglich geplanten Termin (26. Mai) halten die Ahrensburger dabei fest.Eigentlich war die Hauptversammlung in der Handelskammer Hamburg vorgesehen, jetzt findet sie im Internet ...