Die Zahlen von Allgeier für 2019 entsprechen ungefähr den im März gemeldeten vorläufigen Daten. Der Umsatz liegt bei 784,2 Millionen Euro (+14 Prozent). Das EBIT steigt um 104 Prozent auf 37,6 Millionen Euro an. Je Aktie gibt es einen Gewinn von 1,44 Euro (Vorjahr: 0,59 Euro).Aufgrund der allgemeinen Krisensituation will Allgeier jedoch keine Dividende ausschütten. So soll die Liquidität gesichert werden. Andere Unternehmen ...