+++ Covid-19 +++ Malaria +++ Immunsystem +++ Innovation +++ Schweizer Technologie +++ Lizenz +++ 18.500% +++ Geschenk +++

Ist hier der NOCH geheime Covid-19-Star, der “Big Pharma” aussticht? Stimmen die präsentierten Zahlen, sind diese eine medizinische Sensation! 127 mit Malaria infizierte Personen wurden mit einer einzigen Dosis eines Wirkstoffes behandelt. Die Malaria war nach sieben Tagen nicht mehr festzustellen.

Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sind Produkte gefragt, die immunabwehrstärkend und entzündungshemmend sind. Dies verhilft Unternehmen, die solche Produkte herstellen, zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage! In diesem Fall ist das Produkt aber weit weg von Nahrungsergänzung, für mich ist tatsächlich eher Medizin!

Die Schweizer Firma Swiss PharmaCan, über die im Zeitungsbericht berichtet und die “von Anfragen überrannt” wird, gab kürzlich bekannt, dass das Relay Medical (WKN: A2JQR0)-Tochterunternehmen Glow LifeTech Ltd. ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet hat, um die Exklusivrechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-InsideTM-Technologie für eine moderne Arzneimittelverabreichung, exklusiv für den nordamerikanischen Markt, zu erwerben (hier geht es zur vollständigen News).

Laut dem Zeitungsartikel ist dieser Deal unter Dach und Fach (bald Relay Medical (WKN: A2JQR0) News?).

Die Mizellen-Technologie von Swiss PharmaCan rettet wirklich Leben. Dies wird auch in dem Zeitungsartikel gleich eingangs beschrieben.

Auszug: “Michel Fässler, CEO der Swiss PharmaCan AG, breitet auf seiner Schreibtischplatte einige Ausdrucke mit Zahlenreihen aus. Es sind Zahlen einer Studie, bei der in Afrika, 127 mit Malaria infizierte Personen mit einem hoch bioverfügbaren Wirkstoff behandelt wurden. Alle Probanden erhielten eine einzige Dosis eines in Wasser gelösten Wirkstoffes. Wenn die Zahlen stimmen, ist das eine medizinische Sensation. Denn bei allen Probanden war Malaria nach sieben Tagen nicht mehr festzustellen.” Quelle

BREAKING NEWS: RELAY MEDICAL AND SWISS PHARMACAN AG ANNOUNCE INITIAL GLOW LIFETECH PRODUCT LINE

Relay Medical Corp. bzw Glow LifeTech Ltd. (Tochterunternehmen) und Swiss Pharmacan AG, ein preisgekröntes europäisches Biotech-Unternehmen, geben bekannt, dass nun die erste Produktlinie zur Verfügung zu steht.

Die Resonanz auf unsere Produkte und Technologien war überwältigend und wir freuen uns sehr, diesen Erfolg auf den größten Nutrazeutika- und Cannabismärkten der Welt durch unsere Partnerschaft mit Glow Lifetech fortzusetzen. Die Unterzeichnung unserer Partnerschaft mit MGC Pharmaceuticals in Australien zur Entwicklung ANTIVIRALER Produkte und unsere fortgesetzte Einführung bei Relay in Nordamerika, sind ein Meilenstein für unsere globalen Expansions-Bemühungen SWISS PHARMACAN AG CEO MICHAEL FAESSLER

An der Universität der bösen Erkrankungen wirkt Covid-19 gegen Professor Malaria wie ein Grundschüler. Die Malaria ist mit etwa 200 Millionen Erkrankten pro Jahr die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Für das Jahr 2010 wurden rund 1,2 Millionen Todesfälle aufgrund einer Malariainfektion errechnet.

Der Fokus von Relay Medical bzw. der Tochter Glow LifeTech liegt darauf, die beliebtesten natürlichen und relevanten bioaktiven Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und Cannabisverbindungen auf den nordamerikanischen Markt zu bringen. Glow wird im Rahmen der Vermarktung verschiedene reine und hybride Produkte, die Curcumin, Weihrauch, Vitamin C, CBD und Eisen anbieten.

ZUR FEIER DES TAGES:

Zur Feier der Joint-Venture-Partnerschaft bieten die Unternehmen 1.000 europäischen Verbrauchern die exklusive Gelegenheit, vor der Einführung von Glow in Nordamerika eine Probe der Produkte anzufordern.

www.glowlifetech.com

FAZIT:

Eine harmlos anmutende Pressemitteilung, aber wenn man den gestreuten Brotkrumen folgt, gewinnt man immer mehr den Eindruck, dass man auch an der Covid-19-Front arbeitet! Auf die Frage hin, ob sich die Forschungen auch in diese Richtung bewegen, sagt Fässler:

Das ist grundsätzlich richtig. Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Tests bei Malaria sind erfolgreich verlaufen. Es sind aber weitere klinische Tests notwendig. Eines können wir aber jetzt schon sagen: C-O-C (ein Produkt von Swiss PharmaCan) ist ein äußerst hilfreiches Produkt zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte. MICHEL FÄSSLER, CEO SWISS PHARMACAN

Woran sterben die infizierten Covid-19-Patienten? Nicht am Virus selbst, sondern an der Tatsache, dass ein Immunsystem zu schwach ist, um den Virus abzuwehren, was zu einer explodierenden Entzündung der Lunge führt. Was liegt also näher, als das Immunsystem auf Vordermann zu bringen und die Entzündung zu bekämpfen. Dies gelingt mit der Mizellen-Technologie, die in der Lage ist, dem Körper ein Vielfaches an bekannten natürlichen Wirkstoffen zuzuführen als üblich. Im Fall von Curcumin ist dies ein Wert, der 185 Mal höher ist – 18.500% Zuwachs!

Arte Dokumentation

Aber Relay Medical (WKN: A2JQR0) hat noch mehr zu bieten:

RELAY MEDICAL CORP.*

Drei unterschiedliche Technologien könnten dieses Unternehmen zur Gewinneraktie machen.

DER HEMOPALM – DIE TRAGBARE BLUTANALYSE – BESSER ALS JEDE KONKURRENZ!?

Der von Relay Medical (WKN: A2JQR0) kürzlich vorgestellte Prototyp eines Gerätes, das die Medizinwelt revolutionieren sollte, genannt HemoPalm-CX™, und die Patentanmeldung für eine Kerntechnologie, sorgten nicht nur bei den Anlegern für großes Aufsehen, das sich in einem Rekordhandelsvolumen niederschlug. Der HemoPalm-CX™ misst fünf CO-Oximetrie-Komponenten aus unverarbeitetem Vollblut, ohne dass eine Hämolyse der roten Blutkörperchen erforderlich ist. Dieser Vorgang war bislang in KEINEM handelsüblichen tragbaren Gerät möglich – jetzt macht es der HemoPalm-CX™ möglich!

HemoPalm-CX CO-Oximeter

Mit nur wenig Blut (40 μl) kann man mit dem tragbaren HemoPalm-CX™ Blutwertmessungen durchführen, die man derzeit nur in einem Labor-Tischgerät ermitteln oder sogar gar nicht ermitteln konnte.

Der HemoPalm-CX™ verfügt über folgende Funktionen:

Kompaktes tragbares Gerät

Kurze Zeit bis zum Ergebnis

Batterie/Akku-betrieben

Keine Wartung

Keine Flüssigkeiten oder Abfälle an Bord

Kleines Probenvolumen (40 μl)

Keine Probenvorbereitung

Einfache Proben-Zuführung aus der Spritze

Lange Haltbarkeit der Cartridges bei Lagerung bei Raumtemperatur

KOMMT BALD DIE NÄCHSTE SUPERTRANSAKTION IN DIESEM BEREICH?

Lassen wir doch einfach zwei wirkliche Experten zu Wort kommen! Sean O´Shea vom Technologieblog TechOfficials.com führte mit Dr. Richard Janeczko und Dr. Thomas Schlumpberger ein Interview über den HemoPalm. Diese ließen sich zu einigen bedeutenden Kernaussagen hinreißen:

Eine echte Revolution! Wir haben gleich erkannt, dass wir es hier mit einem POCT-Blutgasanalysegerät der nächsten oder dritten Generation zu tun haben… DR. THOMAS SCHUMPBERGER

Dr. Thomas Schlumpberger: “…einen klaren Vorteil gegenüber dem Mitbewerb. An allererster Stelle muss man hier sagen, dass HemoPalm mit einem Gerät das schafft, wofür die Mitbewerber zwei Geräte benötigen.”

Dr. Richard Janeczko: “Im Gegensatz zu den Systemen der Mitbewerber, wo Hämoglobin einen errechneten Wert darstellt, kann dieser mit HemoPalm tatsächlich gemessen werden.”

Dr. Richard Janeczko: “Ein weiterer Wettbewerbsvorteil von HemoPalm ist der Umstand, dass hier Proben aus Kapillarblut für die Analyse verwendet werden können.”

PHARMATRAC COUNTERTOP – DER PILLEN-TRACKER

20% der US-Amerikaner nehmen mehr als fünf Medikamente.

50% aller Patienten in der westlichen Welt nehmen ihre Medikamente nicht wie vom Arzt verschrieben ein.

64% aller aus dem Krankenhaus Entlassenen kehren wieder zurück, weil sie Probleme mit der Medikation haben.

Anwender- Studien ergaben, dass Benutzer dazu neigen, Medikamente entweder in einer Tasse, einer Schüssel, einer Hand oder auf einer Arbeitsplatte oder einem Tischset vorzusortieren – und darum wurde es genau so konzipiert.

Zu sehen: Pharmatrac Prototypen

Das zum Patent angemeldeter Pharmatrac Countertop-Gerät von Relay Medical (WKN: A2JQR0) identifiziert und zählt die Medikamente, die in die Schale gegeben werden, und überwacht das Herausnehmen, um die Einnahme der Pillen nachvollziehbar zu machen. Diese Möglichkeit der Überwachung bietet einen einzigartigen Einblick in einen bisher unbekannten Aspekt der Medikationskontrolle – das Verhalten von Patienten zu Hause.

NICHT NUR UM EIN KONZEPT! Es wurde eine erste Charge von voll funktionsfähigen Prototypen dieses Gerätes hergestellt, die auch schon an Interessierte in verschiedenen Gesundheitsbereichen ausgeliefert wurden.

GLOW LIFETECH LTD.

Die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), Glow LifeTech Ltd., gab kürzlich den Erwerb der nordamerikanischen Rechte an einer bahnbrechenden Technologie bekannt, genannt MyCell InsideTM. Die Swiss PharmaCan AG hat eine Technologie entwickelt, mit der fettlösliche Stoffe wasserlöslich gemacht werden, sodass diese vom menschlichen Körper besser aufgenommen werden können. Diese Mizellen Methode wurde von einer Fach Jury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet – kein Wunder!!! Anders als andere Mizellen Technologien, ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmackslos. Dadurch diese auch problemlos auch in Getränke, Tinkturen, Sprays, Schäum. Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.

Die Swiss PharmaCan AG verkauft in Europa verschiedene Produktlinien im Bereich CBD und Lebensmittel Ergänzungen.

185 Mal besser mit Mizellen:

Alle jene, die sich das dieses Video angesehen haben, erfuhren, dass Mizellen die Bioverfügbarkeit eines Wirkstoffe für den Körper um den Faktor 185 [!!!] gesteigert. Mit der Mizellen Methode nimmt der menschliche Körper, im geschilderten Fall, 18.500% mehr Wirkstoff auf.

Es ist allgemein bekannt, dass die Bioverfügbarkeit von Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungen sehr gering ist, da diese nicht wasserlöslich sind. Das bedeutet, dass der Großteil der zugeführten Stoffe nicht vom Körper aufgenommen werden können und sondern im wahrsten Sinne des Wortes die Toiletten runtergehen. Mit der patentierten Mizellen Technologie MyCell InsideTM von Swiss PharmaCan kann man das in Zukunft unterbinden.

Glow LifeTech Ltd., die Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), hat nun diesen dicken Fisch an Land gezogen. Der Fokus von Glow LifeTech liegt zum einen auf CBD aus der Cannabis Pflanze und ergänzend auch auf anderen Nahrungsmittel Ergänzungen wie das im Video beschriebene Curcumin als auch Vitaminpräparaten (K) sowie Eisen. An weiteren Produkten wird geforscht.

CBD aber auch THC Öle werden mit der Mizellen Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller. Das ist ein wichtiger Fakt bei Patenten, die an Angststörungen, Asthma, Bluthochdruck, Epilepsie, Migräne, Schlafstörungen oder Schmerzen leiden und mit CBD Präparaten therapieren. Auf der zweiten Seite benötigt man für ein Präparat nur ein Zehntel des THC/CBD Gehaltes um die selbe Wirkung zu erzielen!

Nanoemulsion wird der heißeste neue Trend in der Milliarden CBD Industrie

FAZIT

Mit der Gewissheit, dass das Konzept für den HemoPalm nicht nur überprüft ist, sondern auch ein erster Prototyp existiert, der das Konzept WISSENSCHAFTLICH unter Beweis stellt, sehe ich kein Problem, dass man allein bei Erfolg dieser Technologie sein eingesetztes Kapital am Ende mehr als verzehnfachen wird!

Die Übernahme von I-STAT durch Abbott Labaratories oder auch die Übernahme von Alere beweisen klar, welche Summen gezahlt werden – heutzutage wahrscheinlich noch sehr viel mehr! 400 Millionen USD legte seinerzeit Abbott für das kleine Gerät auf den Tisch, das bei weitem nicht so leistungsfähig war, wie der HemoPalm heute! 300 Mio. zahlte Alere für den Epocal.

Auch die PharmaTrac Technologie ist in kurzer Zeit vom Reißbrett ins Prototypen-Stadium gelangt und wurde schon jetzt an erste “Tester” ausgeliefert.

Diese Technologien haben das Zeug, zu außerordentlich großen Erfolgen im Med-Tech-Sektor zu werden.

Ich hoffe, Sie sehen die Chance genauso wie ich – ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!