Nachholeffekte und Abkehr von China - Rock Tech Lithium als Krisengewinner

Die Auto-Industrie zählt zu den Branchen, die derzeit von der Corona-Pandemie am härtesten getroffen wird – auch beim Umstieg auf die Elektromobilität. Durch fehlende Verkäufe ist die Nachfrage nach Batteriezellen und entsprechenden Rohstoffen wie Lithium in den zurückliegenden Wochen deutlich gesunken – und hat die Aktienkurse im Lithium-Sektor steil nach unten geschickt.

Angebots-Defizit im Lithium-Sektor

Derzeit macht der Elektro-Markt nur rund 5% der weltweiten Auto-Verkäufe aus. An vorderster Front steht Tesla, deren Aktie sich um ein Vielfaches besser entwickelt hat wie die Aktien der deutschen Autobauer BMW, Mercedes und VW, die allesamt deutlich hinterherhinken was das Thema E-Autos angeht. Die Krise wird dazu führen, dass die großen Autobauer den Wandel beschleunigen und einen Befreiungsschlag vor allem gegenüber der Bedrohung durch Elon Musk suchen – durch den schnelleren Ausbau der Elektromobilität. Das wird zu einem Nachfragesprung nach Batteriezellen führen und damit nach dem wichtigsten Batterie-Rohstoff Lithium. Aber die Lithium-Produktion wird nicht nachkommen – notwendige Investitionen liegen derzeit auf Eis, die Lithium-Förderung in Südamerika wurde zurückgefahren. Die dadurch noch für 2020, spätestens 2021 zu erwartende Unterversorgung im Lithium-Markt wird die Preise sprunghaft steigen lassen. Die Lithium-Nachfrage sollte in 5 Jahren bei rund 1 Mio. Tonnen/Jahr liegen – mehr als 3x so hoch wie heute. Die aufkommende Nachfrage nach Stromspeicherung durch die Energieversorger ist hierbei noch nicht einmal berücksichtigt. Diese wird in wenigen Jahren rund 50% des Volumens des Autobatterie-Marktes ausmachen.

Rock Tech: Turnaround im Aktienkurs

Für Lithium-Developer, wie der kanadisch-deutschen Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V), bietet sich eine einmalige Chance: Die Corona-Krise führt dazu, dass die Abnehmer ihre Zulieferer weiter regionalisieren und auf stabile Zuliefer-Länder setzen. Rock Tech verfügt über eine der besten Lagerstätten in Nordamerika mit perfekter Infrastruktur, direktem Zugang zu den Tiefsee-Häfen an den Großen Seen und damit zu Frachtlinien nach Detroit (der Sitz von General Motors und Ford) - oder auch Europa. Rock Tech kann sogar bei den derzeit sehr niedrigen Preisen für Lithium profitabel produzieren – der Produktionsstart ist für 2021 geplant. Die Firma hat kürzlich das Team weiter verstärkt und wird das Asset in diesem Sommer noch vergrößern – durch eigene Bohrungen, aber auch durch Konsolidierung von anderen Explorern in Ontario/Kanada.

Ich bin mir sicher: Rock Tech wird zeitnah zu einem der wichtigsten Lithium-Produzenten aufsteigen. Dann steht die Aktie, die gerade den Turnaround geschafft hat und wieder im Aufwärtstrend ist, vor einer fundamentalen Neubewertung mit dem Potential zur Vervielfachung des Aktienkurses. Kurzfristig sollte das Kursniveau, welches die Aktie vor der Krise hatte, wieder erreicht werden, was einem Potenzial von fast 100% entspricht.