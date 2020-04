Nestlé wieder dreistellig

Bis Ende 2018 verharrte die Nestlé-Aktie noch in einer Seitwärtsspanne zwischen 62,00 und 78,90 Euro, ohne nennenswerte Impulse auszusenden. Erst Anfang 2019 holten Bullen zu einem Rundumschlag aus und trieben das Papier im selben Jahr auf ein Rekordhoch von 104,64 Euro aufwärts. An dieser Stelle setzte anschließend wieder eine erneute Seitwärtskonsolidierung ein, die dazugehörige Unterstützungen bei grob 90,00 Euro konnte dabei aber nicht gehalten werden – die Aktie stützte auf 78,50 Euro und einen Support aus 2017 ab. Doch schnell konnte sich der Wert wieder erholen und im gestrigen Handel sogar über 100,00 Eurozulegen. Weitere Gewinne sind trotz eines sehr flachen Abwärtstrends sehr wahrscheinlich.

Gegessen wird immer

Ausgehend von weiteren Zugewinnen bei Nestlé kann jetzt ein Ziel an der Oberkante des flachen Aufwärtstrends um 103,60 Euro abgeleitet werden. Darüber bestünde die Chance an die Rekordhochs bei 104,64 Euro anzuknüpfen. Als Anlageinstrument können interessierte Investoren auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB06ZY zurückgreifen und bei vollständiger Ideenumsetzung eine Rendite von 33 Prozent erzielen. Volatil dürfte es ohnehin zugehen, was derzeit noch einen weiten Stopp erfordert. Ein Rutsch unter das Niveau des EMA 50 bei derzeit 93,59 Euro würde einen abermaligen Test der Unterstützung bei rund 90,00 Euro erzwingen.