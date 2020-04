Ölpreise zeigen sich uneinheitlich - China-Daten belasten

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen 28,35 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank hingegen um 11 Cent auf 19,76 Dollar.

In China ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wegen der Corona-Pandemie erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft. Es ist der erste negative Wert seit mindestens 1992, als die Volksrepublik damit begann, Wachstumszahlen quartalsweise zu veröffentlichen. Der Rückgang im ersten Quartal fiel zudem etwas stärker aus als von Experten erwartet - positiv überrascht haben dagegen Daten von Chinas Industrie. Hier sank die Produktion im März nicht so stark wie befürchtet.