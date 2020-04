Übergeordnet herrschte bis Ende letzten Jahres eine grobe Seitwärtsbewegung zwischen 440,00 und 538,00 US-Cent je Scheffel für US-Weizen. Doch Ende November nahmen sich Käufer den Agrarrohstoff wieder vor und konnten im Januar ein Verlaufshoch bei 592,50 US-Cent etablieren. Die Freude währte allerdings nicht lange, bis Mitte März fielen die Preise wieder auf 500,00 US-Cent zurück. Nach einem überraschenden Anstieg zurück an 587,00 US-Cent stellte sich eine neuerliche Verkaufswelle ein, die bislang in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 529,70 US-Cent abwärts geführt hat. Sollte diese letzte Unterstützung jetzt wegbrechen, kämen weitere Verluste ins Spiel oder aber Bullen schaffen es das Blatt an aktueller Stelle noch einmal zu drehen.

Hochvolatiler Handel

Der aktuelle Kursbereich um den EMA 200 sollte für ein Investment genauestens beobachtet werden. Bei einer unmittelbaren Fortsetzung der Abgaben ließe sich bei Weizen ein weiterer Preisrückgang in den Bereich von 516,00 US-Cent, darunter auf glatt 500 US-Cent für die kommenden Stunden bis Tage ableiten. Für ein derartiges Szenario könnte dann auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP2LUN zurückgegriffen werden. Die potenzielle Renditechance beliefe sich dabei auf bis zu 65 Prozent und dürfte jedem Swing-Trader erneut erfreuen. Eine direkte Kehrtwende und Anstieg über 545,00 US-Cent könnte das drohende Verkaufssignal allerdings noch entschärfen, dann wären Kursgewinne in den Bereich von 564,50 US-Cent vorstellbar. Ob der Weizenpreis anschließend weiter an seine Märzhochs zulegt, bleibt abzuwarten.