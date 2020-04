flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag zumindest einen leichten Kursgewinn von 0,21 Prozent erzielen und schloss via Xetra mit 10.301,54 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,89 Milliarden Euro. Die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes in London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich schlossen mit gemischten Ergebnissen. Am besten schnitt der Züricher SMI ab, der um 1,28 Prozent auf 11.604,76 Punkte kletterte. Der EuroStoxx50 schloss mit einem mageren Gewinn von 0,15 Prozent bei 2.815,35 Zählern. Mehrfach haben wir an dieser Stelle schon vor künftigen Gewinnwarnungen bei DAX-Konzernen gewarnt. Die Corona-Pandemie macht den großen deutschen Konzernen nicht nur das Geschäft schwer, viele Unternehmen können ihren Investoren nicht einmal genauere Prognosen bieten. Das schwächt Aktiengesellschaften natürlich doppelt. Auf der einen Seite verschrecken sie die Anleger mit Gewinnwarnungen, auf der anderen Seite mit völlig unzureichenden Informationen zur weiteren Geschäftslage. Letzteres tun diese natürlich nicht absichtlich, sondern weil die geschäftliche Zukunft aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise kaum absehbar sind. Schon am Mittwoch sandte der DAX-Konzern Covestro eine Gewinnwarnung aus, nun am Donnerstag folgten Gewinnwarnungen des DAX-Konzern Volkswagen und passend zur VW-Familie ebenso der Porsche Holding (die 53,1 Prozent an den Stammaktien der Volkswagen AG hält) und von Audi. Am Donnerstag standen einmal mehr die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis zur Veröffentlichung an. Nochmals war die Anzahl der neuen Anträge hoch, denn sie lag bei 5,245 Millionen Anträgen. Innerhalb der letzten vier Wochen schnellte die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe folglich auf über 22 Millionen raketenhaft empor. Schon in der Vorwoche wiesen Schätzungen auf eine US-Arbeitslosenrate von über 15 Prozent hin. Mit den nun 5,245 Millionen neuhinzugekommenen Anträgen dürfte die US-Arbeitslosenrate die Marke von 20 Prozent gekratzt haben. Die künftigen April-NFP-Daten des US-Department of Labor werden wohl schockierend ausfallen. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit Kursgewinnen aus dem Handel. Am stärksten konnte der NASDAQ100 steigen, der um 1,93 Prozent bei 8.757,83 Punkte schloss.

Am heutigen Freitag werden österreichische Verbraucherprise für den März um 09:00 Uhr, die italienische Handelsbilanz für den Februar um 10:00 Uhr und die Verbraucherpreise für die Eurozone im März um 11:00 Uhr erwartet. Zeitgleich um 11:00 Uhr stehen die Bauleistungsdaten für die Eurozone im März zur Bewertung an. Aus den USA werden um 16:00 Uhr noch die Frühindikatoren für den März publiziert. Die Berichtssaison setzt sich weiter fort. Die US-Konzerne Schlumberger, State Street, Kansas City Southern, Procter & Gamble, Regions Financial und Citizens Financial veröffentlichen ihre aktuellen Quartalsergebnisse.







Ausblick DAX

Das Präparat „Remdesivir“ von Gilead Sciences wirkt bei der Behandlung von Covid-19-Patienten offenbar recht gut. Bereits nach dem Handelsende der Wall Street zogen die Kurse enorm an. Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen am Morgen mehrheitlich starke Kursgewinne auf. Auch die US-Futures notierten kurz vor dem Ende der asiatischen Handelszeit durchweg mit sehr kräftigen Aufschlägen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 10.650 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Donnerstag mit einem Kursgewinn von 0,21 Prozent bei 10.301,54 Punkten. An der charttechnischen Lage hat sich im Vergleich zum Mittwoch nur wenig verändert. Nach wie vor wäre auf den Kursverlauf vom letzten übergeordneten Verlaufstief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 14. April 2020 bei 10.820,17 Punkten abzustellen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ermitteln zu können. Die Widerstände wären bei 10.820 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.195 und 11.426 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 10.215/9.840/9.538/9.236 und 8.861 Punkten in Betracht.





