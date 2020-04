FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erwartete kleine Rally am deutschen Aktienmarkt könnte dem Dax am Freitag doch noch ein positives Wochenergebnis einbringen. Nach einer späten Rally ins Plus an den US-Börsen und dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise deutete der X-Dax eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels darauf hin, dass der deutsche Leitindex 3,5 Prozent höher bei 10 667 Punkten starten könnte. Damit würde er im Wochenvergleich in letzter Minute doch noch ins Plus vordringen. Vor Ostern war er bei knapp 10 565 Punkten aus dem Handel gegangen.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So gebe es erneut vage Berichte, dass das Medikament Remdesivir des Pharmaunternehmens Gilead Sciences Erfolge bei Covid-19-Patienten erzielt habe.