Corona-Pandemie: Wirtschaftlichkeit trotz Shutdown!

Corona-Krise: Welche Branchen boomen aktuell?

Obgleich die kursierende Pandemie viele Wirtschaftszweige in die Knie zwingt, gibt es einige Branchen, die aufgrund der aktuellen Lage riesige Gewinne erzielen.

Das Coronavirus hat das Weltgeschehen fest im Griff. Bildquelle: jewhisperer / Pixabay

Baumärkte

Das Coronavirus sorgt dafür, dass die Menschen über wesentlich mehr Freizeit verfügen, da Betriebe ihre Mitarbeiter unter anderem in Kurzarbeit oder in den Zwangsurlaub schicken. Die unverhoffte Mehrzeit nutzen mittlerweile viele, um sich Projekten rund um die Wohnung oder das Eigenheim zu widmen. Im alltäglichen Arbeitsleben fehlt häufig der entsprechende zeitliche Spielraum. Doch die Pandemie hat viele Hobbyhandwerker auf den Plan gerufen, die seit Anbeginn des Shutdowns die hiesigen Baumärkte stürmen und die Regale leerkaufen.

Der Umstand, dass so viele unterschiedliche Heimwerkprojekte zur gleichen Zeit angegangen werden, sorgt für klingelnde Kassen in den Baumärkten. Da viele Menschen auch Online-Shops für Heimwerker aufsuchen, um an das benötigte Werkzeug oder die notwendigen Materialien zu kommen, erleben neben den stationäre Baumärkten auch die Branchenvertreter im Netz eine Boomphase.

Supermärkte & Drogerien

Es ist kein längst kein Geheimnis mehr, dass die Supermärkte des Landes dem panischen Kaufrausch der Bevölkerung zuweilen nicht standhalten konnte. Produkte wie Nudeln oder Reis sorgen noch immer für Lieferengpässe. Der höhere Konsum in Folge der Pandemie beschert den Lebensmittelhändlern in Deutschland nach Angaben der Boston Consulting Group (BCG) ein Umsatzplus von zehn bis 15 Prozent. In diesem Zusammenhang warnen die Experten des Beratungsunternehmens jedoch davor, Hamsterkäufe nicht in die Umsatzkalkulation einzubeziehen, da der Vorratskauf im späteren Verlauf weitere Einkäufe unnötig macht.

Neben der Lebensmittelbranche profitieren auch die Drogeriemärkte. Hygieneartikel wie Toilettenpapier oder Seife sucht man teilweise vergebens, da die Unternehmen nicht mit der Befüllung hinterherkommen. Die exorbitant hohe Nachfrage ist dafür verantwortlich, dass bei vielen Drogerieunternehmen die Regale leer stehen. Mittlerweile haben die betroffenen Ketten Strategien entwickelt, um den Kaufrausch der Verbraucher halbwegs händeln zu können.

Online-Handel & Paketdienste

Die Innenstädte des Landes sind menschenleer und der stationäre Handel ist komplett zum Erliegen gekommen. Obgleich die Menschen aktuell gezwungen sind, das alltägliche Leben in den eigenen vier Wänden zu fristen, gehen sie weiterhin fleißig auf Shoppingtour. E-Commerce war bereits vor Corona auf dem Vormarsch. Die Pandemie hat den Online-Handel nur noch verstärkt und ihm einen kräftigen Schub verpasst. Experten gehen sogar soweit, dass sich die Anzahl an Bestellungen über das Internet auch nach überstandener Pandemie nicht verändern werden.

Die Shoppingwut der Verbraucher sorgt auch bei den Paketdiensten wie DHL, Hermes und DPD für ein deutlich erhöhtes Auftragsvolumen, das letztlich mit höheren Gewinnen einhergeht. Jedes der einzelnen Unternehmen hat derzeit mit unterschiedlichen Anforderungen im Zuge der Corona-Krise zu kämpfen. Unabhängig der Marktlage sind die Paketzusteller optimistisch, der steigenden Auftragslage gerecht zu werden.

Schutzausrüstung & Hygienemittel

Unternehmen, die Atemmasken, Schutzanzüge und Hygieneartikel herstellen, arbeiten im Rahmen der Pandemie auf Hochdruck, um die unersättliche Nachfrage zu bedienen. Da jegliche Art von Schutzausrüstung und Hygienemittel auf globaler Basis benötigt wird, ist der Bedarf exponentiell angestiegen und übertrifft bei nicht wenigen Betrieben die Kapazitäten. Mittlerweile arbeiten die Belegschaften in einem Schichtsystem rund um die Uhr.

Da die Bundesregierung vor Kurzem dringlich dazu geraten hat, Supermärkte und Orte mit größeren Menschenmengen ausschließlich mit Atemmasken zu betreten, wird die Nachfrage keinesfalls abnehmen. Darüber hinaus bedienen heimische Firmen ausländische Krisenherde wie Italien, die deutlich schwerwiegendere Auswirkungen des Coronavirus zu spüren bekommen. Neben der Schutzkleidung stehen auch Hygieneprodukte wie Desinfektionsmittel hoch im Kurs, so dass Vertreter aus der entsprechenden Branche Mühe haben, die Filialen der Drogerien zu beliefern. Das Angebot kann schlichtweg die Nachfrage nicht bedienen.