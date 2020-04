Welche Dinge verursachen wirtschaftliche Millionenschäden?

Das menschliche Wirtschaftssystem ist zu großen Teilen auf Wachstum und stetiger Entwicklung ausgelegt.

Aufsteigende Trends müssen jedoch in der Regel immer wieder Rückschläge hinnehmen. Wirtschaftliche Bewegungen bilden da keine Ausnahme, da verschiedene Dinge im weltlichen Kosmos für Stagnation und Rückschritt verantwortlich sind. In der Konsequenz entstehen millionenschwere Schäden für die verschiedenen Wirtschafssektoren.

Naturkatastrophen in Form von Erdbeben sind für gigantische Schäden verantwortlich. Bildquelle: Angelo_Giordano / Pixabay

Tierische Plagen

Die Tierwelt ist auf den ersten Blick ein majestätisch anmutender Bereich auf diesem Planeten. Allein die Artenvielfalt und die unterschiedlichen Eigenschaften machen Tiere zu interessanten Geschöpfen. Allerdings kann dieser Glanz auch verwelken, wenn menschliche Interessen mit den tierischen Verhaltensweisen kollidieren. Spätestens dann ist schnell die Rede von einer Plage.

So haben z.B. weite Teile Ostafrikas und Südostasiens seit Anfang des Jahres mit einer nie dagewesenen Heuschreckenplage zu kämpfen, die die Existenz von Millionen Menschen bedroht. Die riesigen Schwärme machen sich über die Felder der Bauern her und zerstören somit die Lebensmittelgrundlage. Die Welternährungsorganisation FAO warnt bereits seit Monaten, dass Hungersnöte und millionenschwere Schäden die Folgen dieser tierischen Plage sind.

Weniger existenzieller Natur, aber dennoch die Ursache für wirtschaftliche Schäden, sind Motten. Besonders Kleidermotten sind dafür verantwortlich, dass Jahr für Jahr wirtschaftliche Einbußen in die Statistik einfließen. Die Larven der Mottenart ernähren sich von Materialien, die Keratin enthalten. Dazu gehören Wolle, Haare und Federn. Sie sind die bedeutendsten tierischen Wollzerstörer in Mitteleuropa und der Grund dafür, dass unzählige Haushalte gegen Mottenplagen ankämpfen müssen.

Naturkatastrophen

Ähnlich wie das Tierreich, kann die Natur etwas Wunderschönes sein. Dennoch hat auch hier die Schönheit ihre Grenzen, da über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg Naturkatastrophen das menschliche Treiben heimgesucht haben. Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche bedrohen nicht nur zahlreiche Leben, sondern zerstören in den meisten Fällen Lebensraum und wirtschaftliche Fundamente. Der daraus resultierende Schaden übersteigt nicht selten die Milliardengrenze und setzt den Entwicklungsstand wieder auf null zurück.

Schwarzarbeit & Steuerhinterziehung

Wirtschaftlicher Schaden fußt nicht ausschließlich auf unkontrollierbaren Phänomenen, sondern ist oftmals menschengemacht. Die globalen Steuersysteme und die arbeitsrechtliche Gesetzgebung, die der Mensch im Laufe der Zeit für Struktur und Ordnung aufgebaut hat, sind bis heute lückenhaft. Dieser Umstand erzeugt in regelmäßigen Abständen kriminelle Energien, die in Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung gipfeln.

Besonders die Baubranche hat mit anhaltender Schwarzarbeit zu kämpfen. So besagt die Halbjahres-Bilanz des Zolls, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) allein auf den Baustellen des Landes im ersten Halbjahr bei rund 6.900 Kontrollen eine Schadenssumme von 214 Millionen Euro aufgedeckt hat. Die IG BAU sieht in der illegalen Beschäftigung eine schwerwiegende Verzerrung des Wettbewerbs und hat seine Forderungen offengelegt. Die Gewerkschaft ist für schnellere Verfahren und vor allem für abschreckende Strafen, damit die Wirtschaft ausreichend geschützt ist. Allerdings darf bezweifelt werden, ob die strategischen Maßnahmen die Schwarzarbeit und daraus resultierenden Millionenschäden verhindern können.

Politische Entscheidungen

Die Menschheit befindet sich seit geraumer Zeit im Globalisierungsstatus. Niemals zuvor war die Welt so derartig miteinander vernetzt und verzahnt. Der Multilateralismus sorgt zwar für wirtschaftlichen, technologischen und auch gesellschaftlichen Fortschritt, birgt aber auch seine Tücken. Viele Bereiche der Wirtschaft sehen abhängig von ausländischen Zulieferern oder Arbeitskräften. Zum großen Teil wurden ganze Produktionsstätten in andere Länder verschifft und die größten Absatzmärkte befinden sich in Übersee.

Durch die globalen Wirtschaftsstrukturen ist ein fragiles Geflecht entstanden, das durch unterschiedliche Gegebenheiten beeinträchtigt werden kann. Dabei spielen besonders die politischen Entscheidungsträger eine sehr wichtige Rolle. Sie bestimmen die Spielregeln und Rahmenbedingungen in der globalen Wirtschaft und können mit ihren Entscheidungen Aufschwung und Abschwung verursachen. Ein gutes Beispiel ist der seit 2019 tobende Wirtschaftskrieg zwischen den Großmächten USA und China. Sanktionen und Strafzölle haben im Zuge des geopolitischen Konflikts für millionenschwere Schäden gesorgt.