Der weltweit aktive Gesundheitskonzern Fresenius ist am Papier weitgehend immun gegen konjunkturelle Schwankungen. Weiters profitiert seine Tochter FMC durch die Bereitstellung von Intensivbetten in den USA tendenziell von der durch die Pandemie hervorgerufenen Notlage im US-Gesundheitsystem. Es erscheint wahrscheinlich, dass der Umsatz des Konzerns auch im Jahr 2020 nicht in dem Maße einbricht wie beispielsweise die Umsätze von zyklischen Werten wie der Autoindustrie. Dass das Papier dennoch beträchtlich an Börsenwert einbüßte, sollte als Chance für die kommenden Wochen und Monaten aufgefasst werden. So konnte der Konzern sein 2019er Ergebnis im Jahresvergleich um 2% steigern. Der Umsatz legte sogar um 9 % zu.



Zum Chart



Auch Fresenius wurde vom Corona-Crash nicht verschont. In der Dimension ist der Verlust von 50 % mit dem DAX-Einbruch vergleichbar. Auch die darauf folgende Erholung wies eine Kurssteigerung ähnlich jener des deutschen Leitindex von 32 % auf. Die Erholung erstreckt sich bis zum wichtigen Widerstand bei 40,00 Euro. Kann dieser überwunden werden, ist Luft nach oben bis zur Marke von 46,13 Euro. Weil das 2020er KGV mit 11,63 in Kombination mit einem hohen einstelligen Gewinnwachstum den Wert attraktiv erscheinen lässt, sollte der Widerstand doch geknackt werden. Im übergeordneten Bild verliert das Papier seit Mitte 2017 beträchtlich an Wert und wird zu Preisen gehandelt, die auch schon 2013 quotiert wurden. In der maximalen Ausdehnung entspricht der Kursverlust mehr als 2/3 des Höchstkurses aus dem Jahr 2017. Summa summarum spricht eben die günstige fundamentale Bewertung und tendenziell stabilere Erlöse in der aktuellen Krise für ein Long-Engagement bei Fresenius.



Der ausgewählte Call (Basispreis 38 Euro) mit der WKN CL781B weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 24,95 % auf. Die Implizite Volatilität hat sich nach dem selloff der vergangenen Wochen wieder normalisiert. Hier erwarten die Marktakteure wieder ruhigere Handelstage im Underlying Fresenius.