Wie so oft, was im Kassamarkt nicht geht, wird eben mittels Kurslücke umgesetzt ... Aber fangen wir von vorne an:

Die letzten beiden Tagen waren geprägt von einer Attacke der Bären. Regelkonform und wie erhofft, war das Widerstandsband bei 10.800 Punkten zu ausgeprägt für die Bullen. Der deutsche Leitindex gab dementsprechend und erreichte die 10.400 Punkte-Marke.

Nach einem Tief bei rund 10.200 Punkten konnte sich der DAX wieder fangen. Das nächste Abwärtsziel bei 10.200 Punkten wurde nicht angelaufen. Im späten FDAX Handel erfolgte ein impulsiver Anstieg, der heute fortgesetzt wird - zumindest zur Eröffnung.