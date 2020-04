„Wettbewerbsverzerrung“, schimpfen die größeren Händler und auch Stefan Genth (Foto), Chef des Deutsche Handelsverbandes (HDE), schüttelt ob des Vorgangs den Kopf. Dabei liegt es auf der Hand, dass mit der nach oben gedeckelten Lockerung große Menschenmassen von Innenstädten ferngehalten werden sollen, um das Ansteckungsrisiko klein zu halten. Den weiter auf den Online-Vertrieb vertrösteten Händlern hilft das nicht, können sie damit die Umsatzausfälle aus den Filialen doch kaum wettmachen. Selbst reine E-Commercer, die sich auf das Geschäft im Netz verstehen, treiben die Auswirkungen der Corona-Krise bereits in die roten Zahlen.

Auch mit der von Bundeskanzlern Angela Merkel und den Länder-Chefs beschlossenen zaghaften Öffnung von Non-Food-Läden bleibt der deutsche Einzelhandel unter Druck. Auf völliges Unverständnis stößt denn auch die von der Politik getroffene Regelung, wonach nur stationäre Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 qm (Ausnahme: Buch-, Fahrrad- und Autohändler) ab Montag wieder öffnen dürfen, weil diese die strengen Abstands- und Hygieneregeln am ehesten durchsetzen könnten.

Prominentes Beispiel ist Zalando. Hier dürfte der operative Verlust (EBIT) im Q1 bei 90 Mio. bis 110 Mio. Euro (Umsatz: +10,1 bis +11,6%) gelegen haben, resümierten die Berliner jetzt auf Basis vorläufiger Zahlen. Im Vj. waren es zeitgleich 6,4 Mio. Euro Gewinn. Hinzu kommen Warenabschreibungen in Höhe von 40 Mio. Euro. Den Markt hatte das Management darauf jedoch gut vorbereitet (s. a. PLATOW Börse v. 15.4.): Die Zalando-Aktie zog am Donnerstag im MDAX deutlich um 6% an. Zudem hat der Otto-Rivale längst mit dem Sparen begonnen und noch Finanzreserven von über 1 Mrd. Euro.

So gut ausgestattet sind aber nicht alle. Um die scharfe Kritik zu kontern und die Lieferketten in der Krise intakt zu halten, spannt Finanzminister Olaf Scholz für den Handel einen milliardenschweren Schutzschirm auf. Bis zu 30 Mrd. Euro Ausfallrisiken will er den Kreditversicherern abnehmen, falls zu viele Lieferanten wegen nichtbezahlter Rechnungen der Händler ihre Warenkreditversicherung beanspruchen.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - jetzt 4 Wochen testen, gratis PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.