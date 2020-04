FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt scheint dem Dax am Freitag in letzter Minute noch ein positives Wochenergebnis einzubringen. Dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise kletterte der Leitindex im frühen Handel um drei Prozent auf 10 610,74 Punkte. Vor Ostern war er bei knapp 10 565 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für die mittelgroßen Werte im MDax ging es im frühen Freitagshandel um 2,91 Prozent auf 22 426,61 Punkte nach oben, während der EuroStoxx auf europäische Bühne um 2,90 Prozent auf 2894,03 Zähler vorrückte. Allgemein gehörten etwa Werte aus der Autoindustrie zu den großen Gewinnern.

Für Rückenwind sorgte der späte Dreh ins Plus an den US-Börsen am Vorabend. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So gebe es erneut vage Berichte, dass das Medikament Remdesivir des Pharmaunternehmens Gilead Sciences Erfolge bei Covid-19-Patienten erzielt habe. Außerdem gab US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag seinen Drei-Phasen-Plan für den Weg zurück zur Normalität bekannt./tih/jha/