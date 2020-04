Die neue, Crow genannte Zone, liegt nördlich von und parallel zu Brolga und Aquila und wurde mit so genannten (günstigen) Aircore-Bohrungen identifiziert. Diese stießen unter anderem auf:

- 4 Meter mit 6,9 g/t Gold ab 52 Meter Tiefe,

- 4 Meter mit 3,7 g/t Gold ab 52 Meter Tiefe,

- 1 Meter mit 4,7 g/t Gold ab 77 Meter,

- 3 Meter mit 1,1 g/t Gold ab 32 Meter und

- 4 Meter mit 1,1 g/t Gold ab 44 Meter!

Wobei die drei letztgenannten Bohrlöcher in Vererzung endeten, sodass klar ist, dass sich die Vererzung in noch größere Tiefe erstrecken dürfte!

Angesichts dieser weiteren, extrem viel versprechenden Entdeckung im Zielgebiet Hemi, hat De Grey bereits sechs erste Rückspülbohrungen auf Crow und in Bereichen, die an die Aquila-Zone angrenzen durchgeführt, deren Ergebnisse allerdings noch ausstehen. De Grey erwartet die Resultate Ende dieses Monats.

Entdeckt hat De Grey aber bereits ermutigende Goldvererzung im Muttergestein, unter anderem >72 Meter mit 0,3 g/t Gold, davon 4 Meter mit 0,7 g/t Gold, 4 Meter mit 1,2 g/t Gold, 4 Meter mit 0,5 g/t Gold und 6 Meter mit 0,8 g/t Gold. Und auch diese Bohrung endete in Vererzung! Entsprechend sieht das Unternehmen hier das Potenzial auf neue Goldvererzung im Muttergestein, wie sie auf Aquila und Brolga bereits bestätigt wurde.

Laufende Aktivitäten

Derzeit arbeitet De Grey mit drei Rückspül- und Diamantkernbohrern auf Brolga und Aquila, wo man darauf abzielt, die Ausdehnung der Goldvererzung abzugrenzen. Nach Abschluss und auf Basis dieser Bohrungen will das Unternehmen dann eine erste Ressourcenschätzung zu dieser gewaltigen Neuentdeckung vorlegen.

Zusätzliche Rückspülbohrungen sollen zudem die Vererzung im Muttergestein von Crow testen, wobei De Grey eine sehr ähnliche Vorgehensweise wie auf Brolga und Aquila verfolgen wird. Neue Ergebnisse von Brolga und Aquila wiederum will man bereits nächste Woche präsentieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einem Metallurgieprogramm auf Brolga und Aquila begonnen. Dazu gehören Beprobungen, CIL-Laugungstests sowie eine Bewertung der Sulfidflotation und Oxidation, um die Gewinnungsraten zu bestimmen und die Anforderungen an ein erstes Verarbeitungsschema zu entwickeln. Diese Arbeiten, die in Kooperation mit GR Engineering Services und ALS Metallurgy erfolgen, dürften ungefähr drei Monate in Anspruch nehmen.

Mit Hemi scheint De Grey auf eine der größeren Goldentdeckungen Australiens in der letzten Zeit gestoßen zu sein. Die Aktie hat darauf mit einem wahren Höhenflug reagiert und mittlerweile die Marke von 0,33 AUD hinter sich gelassen. Seit Anfang Februar hat De Grey damit ein Kursplus von ca. 617% erzielt – trotz Coronakrise.

