Es ist zwar noch kein Impfstoff, aber immerhin eventuell eine schnelle Medikation in der Behandlung von Covid-19-Patienten: Gestern kurz nach Börsenschluss machten die US-Indizes am noch offenen Terminmarkt einen großen Sprung nach oben, obwohl US-Präsident Trump noch gar nicht seinen Dreistufenplan aus dem Lockdown verkündet hatte.

Das Vor- und Zurück an den Börsen wird also weiter bestimmt durch die Hoffnung auf die scheinbar immer näher rückende Zeit danach. Langsam einsetzende Lockerungsmaßnahmen, Medikamente für die Behandlung von Corona-Patienten und am Ende ein Impfstoff – diese Kombination im Zeitablauf motiviert die Anleger in diesen Stunden zu neuen Aktienkäufen. Auch der DAX ist nun wieder dort, wo gestern der Rutsch in den Kursen begann. Kann der Index 10.681 Punkte allerdings nicht überwinden, droht eine Wiederholung des Wochen-Szenarios. Andernfalls könnte sich die charttechnische Situation deutlich aufhellen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!