Gold gibt nach

Österreich will alle Pfleger und Bewohner in Altenheimen testen.Nachdem sich die EZB spätestens seit dem 12. März mit einem Programm über 1.100 Mrd Euro zur Bankenrettung beschäftigt, Zitate: „Rettungsprogramm für Banken in Zeiten des Coronavirus“. „Die jüngsten geldpolitischen Beschlüsse der EZB sind im Kern ein Rettungsprogramm für Banken“. „… leiht ihnen die EZB das Geld dafür sogar für minus 0,75 Prozent“. „… stärkt die Gewinne der Banken“, fangen die europäischen Politiker genau 5 Wochen später damit an, sich um die gefährdeten Personen zu kümmern. Am 12. März lagen die Zahlen bei 2.746 Fällen und 6 Todesfällen. Am 16. April waren 131.411 Fälle und 3.837 Todesfälle zu beklagen.https://www.wiwo.de/politik/europa/corona-krise-ezb-ueberrascht-mit-bankenrettungspaket/25639398.htmlhttps://www.tagesschau.de/wirtschaft/ezb-corona-101.htmlhttps://www.tagesschau.de/ausland/oesterreich-corona-105.htmlDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar nach (aktueller Preis 50.382 Euro/kg, Vortag 51.006 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.