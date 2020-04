Pressemitteilung

Kollektives Immobilieninvestmentvehikel von La Française erwirbt erstes Gebäude in Großbritannien

Das kollektive Immobilieninvestmentvehikel von La Française, vertreten durch La Française Real Estate Partners International, hat den ersten Vermögenswert in Großbritannien, ein Gemeinschaftsprojekt der Helical PLC und der Baupost Group, L.L.C., erworben.

Die kürzlich fertiggestellte Büro- und Einzelhandelsimmobilie befindet sich in 90 Bartholomew Close in der Londoner Innenstadt, zwischen den U-Bahn-Stationen St. Paul's und Farringdon. Das Gebäude ist an sechs Mieter aus unterschiedlichen Branchen vermietet.

Die nach BREEAM Excellent zertifizierte Immobilie wurde von Helical PLC entworfen. Das Gebäude wurde 2018 als Teil der ersten Phase des neuen gemischt genutzten Viertels Barts Square fertig gestellt. Das ursprünglich als Linoleumfabrik genutzte historische Gebäude wurde hinter der original erhaltenen viktorianischen Fassade neu errichtet. Jetzt verfügt es über 24.000 Quadratmeter Büroflächen der Klasse A, verteilt auf sechs Obergeschossen und 6.400 Quadratmeter Einzelhandelsfläche im Erd- und Untergeschoss. Die Immobilie ist aufgrund der Nähe zu drei wichtigen Verkehrsknotenpunkten außerordentlich gut vernetzt: St Paul's (Central Line), Barbican (Circle, Hammersmith & City und Metropolitan Lines) und Farringdon (Elizabeth Line). Es liegt auch in der Nähe zur Culture Mile, dem neuen Kulturzentrum, das aus Entwicklungsprojekten besteht, darunter Smithfield Market, das Centre for Music und Beech Street.

Der vereinbarte Kaufpreis betrug 48,5 Millionen Pfund mit einer Nettorendite von 3,9 %. JLL hat La Française Real Estate Partners International vertreten. Ingleby Trice und Fineman Ross haben den Verkäufer vertreten.

"Wir freuen uns, die Immobilie erworben zu haben und damit das verwaltete Vermögen im Vereinigten Königreich auszubauen. Dies schließt sich an den kürzlichen Erwerb einer Büroimmobilie durch La Française Real Estate Partners International im Namen eines dänischen Kunden in der 10 George Street in Edinburgh an", kommentiert David Rendall, CEO von La Française Real Estate Partners International.