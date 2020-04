Wenn der DAX-Index in zwei Monaten unterhalb von 11.500 bzw. 12.000 Punkten notiert, dann wird sich eine Investition in Discount-Puts bezahlt machen.

Laut dem neuen täglich erscheinenden Newsletter KeyInvest Daily Trader der UBS befindet sich der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) weiterhin in einer Aufwärtskorrektur. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Rückblick:Der DAX befindet sich aktuell weiterhin in einer Aufwärtskorrektur nach dem vorherigen starken Kurseinbruch bis auf 8.255 Punkte. Das bisherige Verlaufshoch dieser Aufwärtskorrektur wurde am 14. April bei 10.820 Punkten markiert. In der Folge sackte der Leitindex aber wieder nach unten ab und ging am Vortag bei 10.301 Punkten aus dem Handel. Im Vortagestief wurden aber bereits 10.236 Punkte erreicht. In der Nacht konnte der DAX aber wieder deutlich ansteigen und notiert am frühen Freitagmorgen im Bereich von 10.600 Punkten kräftig im Plus. Der DAX dürfte am letzten Handelstag der Woche also mit einem kräftigen Gap-up eröffnen. Hintergrund der Euphorie ist die Meldung, dass Gilead Science angeblich ein wirksames Medikament gegen das Coronavirus gefunden hat. Ob sich dies jedoch als nachhaltig erweist bleibt abzuwarten.